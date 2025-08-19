Luto en el Urabá antioqueño: encuentran sin vida a joven desaparecido tras ser embestido por una embarcación de la Armada

Tras varios días de intensa búsqueda fue encontrado el cuerpo sin vida de Julio Lara Gutiérrez, un joven de 17 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 12 de agosto tras un choque de embarcaciones en el Urabá antioqueño.
El hallazgo del joven fue confirmado por la Alcaldía de Turbo, que a través de un breve pronunciamiento expresó su consternación por el fallecimiento y expresó sus condolencias a su familia.
En contexto: Embarcación de la Armada embistió una lancha de pescadores donde iba un menor de edad que sigue desaparecido
“Desde la Administración Distrital de Turbo lamentamos profundamente el fallecimiento de Julio Lara Gutiérrez, joven que perdió la vida en el accidente marítimo del pasado 12 de agosto. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus padres, familiares y allegados en este difícil momento”, señaló el Distrito en un comunicado.