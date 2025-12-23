x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Hackearon a una alcaldía en Antioquia y le robaron $460 millones

La Alcaldía de Ciudad Bolívar tiene sus cuentas bloqueadas y enfrenta problemas para pagar la nómina y otros compromisos.

  • Las autoridades investigan cómo se esfumaron más de $460 millones de las cuentas bancarias de la Alcaldía de Cuidad Bolívar. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    Las autoridades investigan cómo se esfumaron más de $460 millones de las cuentas bancarias de la Alcaldía de Cuidad Bolívar. FOTO: Juan Antonio Sánchez
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

Las autoridades abrieron una investigación para determinar cómo se esfumaron más de $460 millones de las cuentas bancarias de un municipio antioqueño.

El caso ocurrió en Ciudad Bolívar, en el Suroeste antioqueño. El alcalde León Darío Acevedo precisó que el hurto sucedió el pasado 3 de diciembre, cuando la Alcaldía fue alertada de un ataque cibernético y de movimientos extraños en su cuenta bancaria.

Le puede interesar: ¿Cómo serán los ciberataques en 2026? Aprenda a protegerse de fraudes y robos con IA

Aunque los primeros reportes daban cuenta de un hurto de aproximadamente $200 millones, hacia las 5:00 de la tarde de ese mismo día el Municipio fue informado de que los movimientos ascendían a $460 millones.

“Inmediatamente interpusimos el denuncio, se bloquearon las cuentas y se realizaron los radicados ante la Sijín y la Superintendencia Financiera a nivel nacional”, precisó el mandatario local.

El calvario ahora para el municipio, señala Acevedo, es que desde el día del robo la entidad bancaria en la que la Alcaldía tiene sus cuentas prometió que antes del 17 de diciembre rendiría un informe explicando lo sucedido.

Lea también: Meterán policías encubiertos en cafetales para cuidar cosecha en el Suroeste: homicidios crecen 82% en cinco municipio

Sin embargo, llegada esa fecha, la entidad volvió a aplazar la entrega de sus pesquisas y prometió tenerlas antes del 30 de diciembre.

“Expertos forenses de Bogotá estuvieron cinco días en el municipio analizando la información recopilada. Es urgente que el banco reintegre el dinero, ya que los recursos provienen del Sistema General de Participaciones del fondo de seguridad”, agregó el alcalde.

Siga leyendo: ¡Aberrante! A una adulta mayor la violentaron sexualmente en Ciudad Bolívar, Antioquia

Además de la incertidumbre por lo que podría haber ocurrido, Acevedo señaló que el Municipio está afectado desde el pasado 3 de diciembre por culpa del bloqueo que tuvo que aplicar a sus cuentas, teniendo problemas para efectuar pagos de nómina y cumplir con otros compromisos urgentes.

De igual forma, la Alcaldía señaló estar a la espera de las investigaciones que emprendió la Sijin y las pesquisas de la Fiscalía, para que pueda darse con los responsables de ese daño al erario.

“He sido enfático en que, si no se resuelve pronto el reintegro, retiraremos todos nuestros productos de la entidad bancaria, pues no debemos pagar las consecuencias de este hackeo. Esperaremos a la próxima semana y de no haber solución, procederemos con acciones legales más contundentes, ya que no podemos permitir que el municipio se siga perjudicando”, añadió el alcalde.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto dinero fue robado de las cuentas de la Alcaldía de Ciudad Bolívar?
El robo, que inicialmente se reportó como $200 millones, fue de $460 millones. El dinero provenía del Sistema General de Participaciones del fondo de seguridad.
¿Cómo afectó el robo a las finanzas del municipio?
El municipio enfrentó dificultades para cumplir con sus compromisos, como el pago de nóminas y otros gastos urgentes, debido al bloqueo de sus cuentas.
¿Qué medidas tomó la Alcaldía después del ataque?
La Alcaldía bloqueó las cuentas, presentó la denuncia ante la Sijín y la Superintendencia Financiera, y solicitó un informe inmediato del banco involucrado.

Temas recomendados

Hurto
Ciberataque
Hacker
Robo
Bancos
Delitos
Alcaldía
Hackers
Ciberseguridad
Antioquia
Ciudad Bolívar
Suroeste antioqueño
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida