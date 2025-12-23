Hackearon a una alcaldía en Antioquia y le robaron $460 millones

Las autoridades abrieron una investigación para determinar cómo se esfumaron más de $460 millones de las cuentas bancarias de un municipio antioqueño.
El caso ocurrió en Ciudad Bolívar, en el Suroeste antioqueño. El alcalde León Darío Acevedo precisó que el hurto sucedió el pasado 3 de diciembre, cuando la Alcaldía fue alertada de un ataque cibernético y de movimientos extraños en su cuenta bancaria.
Aunque los primeros reportes daban cuenta de un hurto de aproximadamente $200 millones, hacia las 5:00 de la tarde de ese mismo día el Municipio fue informado de que los movimientos ascendían a $460 millones.