Hackearon a una alcaldía en Antioquia y le robaron $460 millones

Las autoridades abrieron una investigación para determinar cómo se esfumaron más de $460 millones de las cuentas bancarias de un municipio antioqueño. El caso ocurrió en Ciudad Bolívar, en el Suroeste antioqueño. El alcalde León Darío Acevedo precisó que el hurto sucedió el pasado 3 de diciembre, cuando la Alcaldía fue alertada de un ataque cibernético y de movimientos extraños en su cuenta bancaria. Le puede interesar: ¿Cómo serán los ciberataques en 2026? Aprenda a protegerse de fraudes y robos con IA Aunque los primeros reportes daban cuenta de un hurto de aproximadamente $200 millones, hacia las 5:00 de la tarde de ese mismo día el Municipio fue informado de que los movimientos ascendían a $460 millones.

“Inmediatamente interpusimos el denuncio, se bloquearon las cuentas y se realizaron los radicados ante la Sijín y la Superintendencia Financiera a nivel nacional”, precisó el mandatario local. El calvario ahora para el municipio, señala Acevedo, es que desde el día del robo la entidad bancaria en la que la Alcaldía tiene sus cuentas prometió que antes del 17 de diciembre rendiría un informe explicando lo sucedido. Lea también: Meterán policías encubiertos en cafetales para cuidar cosecha en el Suroeste: homicidios crecen 82% en cinco municipio Sin embargo, llegada esa fecha, la entidad volvió a aplazar la entrega de sus pesquisas y prometió tenerlas antes del 30 de diciembre.

“Expertos forenses de Bogotá estuvieron cinco días en el municipio analizando la información recopilada. Es urgente que el banco reintegre el dinero, ya que los recursos provienen del Sistema General de Participaciones del fondo de seguridad”, agregó el alcalde. Siga leyendo: ¡Aberrante! A una adulta mayor la violentaron sexualmente en Ciudad Bolívar, Antioquia Además de la incertidumbre por lo que podría haber ocurrido, Acevedo señaló que el Municipio está afectado desde el pasado 3 de diciembre por culpa del bloqueo que tuvo que aplicar a sus cuentas, teniendo problemas para efectuar pagos de nómina y cumplir con otros compromisos urgentes. De igual forma, la Alcaldía señaló estar a la espera de las investigaciones que emprendió la Sijin y las pesquisas de la Fiscalía, para que pueda darse con los responsables de ese daño al erario. “He sido enfático en que, si no se resuelve pronto el reintegro, retiraremos todos nuestros productos de la entidad bancaria, pues no debemos pagar las consecuencias de este hackeo. Esperaremos a la próxima semana y de no haber solución, procederemos con acciones legales más contundentes, ya que no podemos permitir que el municipio se siga perjudicando”, añadió el alcalde.

