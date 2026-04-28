Golpe a las antiguas AUC: extinguen 19 bienes millonarios en Antioquia, Meta y Casanare

La Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional materializaron las medidas de extinción de dominio impuestas por un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, sobre 19 bienes que estarían vinculados al extinto Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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Dichas propiedades, avaluadas en más de $65.000 millones, están ubicadas en Antioquia, Meta y Casanare, y serán destinadas a la reparación de las víctimas del conflicto armado.