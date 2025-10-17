Gobierno Petro regresa a la carga y declara dos nuevas APPA en Antioquia

Apenas una semana después de la controversia que estalló en el Suroeste antioqueño por la creación de la primera Área de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) en el municipio de Concordia, el Gobierno Nacional regresó a la carga y declaró dos nuevas áreas similares en esa subregión.
La decisión fue informada por el Ministerio de Agricultura durante la noche del pasado jueves 16 de octubre, precisando que los nuevos municipios que estarán cobijados por la polémica figura serán Fredonia y Venecia.