A 13 días de las votaciones, Gobierno Petro aún no gira la plata para la consulta del Área Metropolitana de Oriente

Pese a que faltan apenas 13 días para que los habitantes del Oriente antioqueño concurran a las urnas para decidir si se crea una nueva área metropolitana en esa subregión, la Gobernación de Antioquia denunció que el Gobierno Nacional todavía no entrega los recursos para esa jornada.
Así lo señaló el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien cuestionó que mientras en Antioquia los entes territoriales garantizaron todas las condiciones para que este fin de semana se realizara en total normalidad la consulta presidencial y legislativa del Pacto Histórico, el Gobierno Nacional pareciera estarle poniendo palos en la rueda a esa consulta ciudadana en el Oriente.