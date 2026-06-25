Gobernador Rendón pidió renuncia protocolaria de su gabinete: saldrían estos cinco funcionarios

A un año y medio de terminar su periodo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le solicitó la renuncia protocolaria a su gabinete y en las próximas horas aceptará algunas dimisiones, según conoció EL COLOMBIANO. Todos los funcionarios acordaron hacerlo antes del próximo 30 de junio.

Lea más: Gobernador de Antioquia sale en defensa de Álvaro Uribe en medio de la disputa con Carlos Suárez, estratega de Abelardo de la Espriella

Entre los funcionarios que, de acuerdo con fuentes consultadas, saldrían de la administración seccional están el secretario de Infraestructura, Luis Horacio Gallón; quien semanas atrás había presentado su renuncia; el director de Planeación Departamental, Eugenio Prieto; y los gerentes de la Empresa de Vivienda Viva, Rodrigo Hernández; de la Fábrica de Licores de Antioquia, Esteban Ramos Maya, y de la Sociedad Hidroituango, Alejandro Arbeláez.

Tanto Arbeláez como Prieto y Gallón buscarían ser candidatos a la Gobernación para el periodo 2028 – 2031. Por su parte, Hernández, quien también dimitió anticipadamente, analizará a qué instancia de elección popular postularse.

Ramos Maya, entre tanto, se reúne con asesores y personas cercanas y en las próximas semanas definirá si buscará ser candidato a la gobernación o llegar a la Asamblea Departamental.

Según conoció este medio, el plazo fijado para el próximo 30 de junio dista de ser una decisión coyuntural. En realidad, responde a una decisión del gobierno departamental para garantizar que los nuevos funcionarios que se incorporen al gabinete dispongan de un margen mínimo de 18 meses al frente de sus carteras. Este horizonte temporal es considerado idóneo dentro del Palacio de La Alpujarra para que el equipo asimile la dinámica técnica, supere la curva de aprendizaje y encare con un ritmo ejecutor el tramo final del mandato del gobernador Andrés Julián Rendón que termina en diciembre de 2027.

Siga leyendo: ¿Venganza política? La FLA recusa a Daniel Quintero y a su exsecretario privado por polémica auditoría

Para el exrepresentante a la Cámara por Antioquia, Jorge Gómez, las solicitudes de renuncias tienes que ver con el alineamiento de fuerzas de cara a las elecciones del año entrante.