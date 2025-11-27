“Le pavimentan al país un camino de sangre”, gobernador de Antioquia sobre nombramiento de alias Samir como gestor de paz

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció frente a la polémica que se ha suscitado con el reciente nombramiento de Sadid Darío Rojas Ruiz, alias Samir, como gestor de paz por parte del gobierno de Gustavo Petro.

Alias ‘Samir’ era uno de los hombres más buscados en el departamento, señalado de ser una pieza importante del Frente 36 de las disidencias de las Farc y por quien la Gobernación ofreció en su momento hasta $200 millones de recompensa.

Este cabecilla presuntamente ejercería su accionar criminal en municipios como Campamento, San Andrés de Cuerquia, Anorí, Amalfi, Tarazá, Valdivia, Yarumal, Angostura, Guadalupe, Toledo, Briceño y Cáceres. Actualmente, lideraría los combates contra las disidencias de ‘Mordisco’, con quienes ‘Calarcá’ sostiene una guerra desde la fractura del grupo en agosto de 2024.

En la Resolución Ejecutiva 423 de 2025, firmada el viernes pasado por el gobierno de Gustavo Petro, se estableció que “se reconoce a miembros representantes del Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes FACR-EP para participar en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno Nacional”.

En el documento aparecen otros miembros de estructuras criminales como José del Carmen Maya Téllez, Yonathan Enrique Gómez Molina y Yeison Alexis Ojeda Gilón.