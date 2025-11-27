x

“Le pavimentan al país un camino de sangre”, gobernador de Antioquia sobre nombramiento de alias Samir como gestor de paz

Este hombre es señalado de estar detrás del derribamiento del helicóptero de la Policía en Amalfi, en el que murieron 13 uniformados.

    Para el gobernador Andrés Julián Rendón otorgar un papel de negociador a alguien señalado por graves crímenes contra la Fuerza Pública sería una afrenta a la memoria de las víctimas. FOTOS: Cortesía
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

27 de noviembre de 2025
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció frente a la polémica que se ha suscitado con el reciente nombramiento de Sadid Darío Rojas Ruiz, alias Samir, como gestor de paz por parte del gobierno de Gustavo Petro.

Alias ‘Samir’ era uno de los hombres más buscados en el departamento, señalado de ser una pieza importante del Frente 36 de las disidencias de las Farc y por quien la Gobernación ofreció en su momento hasta $200 millones de recompensa.

Este cabecilla presuntamente ejercería su accionar criminal en municipios como Campamento, San Andrés de Cuerquia, Anorí, Amalfi, Tarazá, Valdivia, Yarumal, Angostura, Guadalupe, Toledo, Briceño y Cáceres. Actualmente, lideraría los combates contra las disidencias de ‘Mordisco’, con quienes ‘Calarcá’ sostiene una guerra desde la fractura del grupo en agosto de 2024.

Le puede interesar: De “los más buscados” a negociadores y “gestores” de paz: el prontuario de disidentes de “Calarcá” con los que pacta el Gobierno

En la Resolución Ejecutiva 423 de 2025, firmada el viernes pasado por el gobierno de Gustavo Petro, se estableció que “se reconoce a miembros representantes del Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes FACR-EP para participar en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno Nacional”.

En el documento aparecen otros miembros de estructuras criminales como José del Carmen Maya Téllez, Yonathan Enrique Gómez Molina y Yeison Alexis Ojeda Gilón.

A raíz de esto, el gobernador de Antioquia calificó la designación como “un camino de sangre e impunidad”. El mandatario afirmó que considera que otorgar un papel de negociador a alguien señalado por graves crímenes es una afrenta a la memoria de las víctimas y una amenaza a la seguridad.

“Le siguen pavimentando al país un camino de sangre e impunidad. Desde el 23 de julio de 2024, cuando Petro y su fiscal Camargo decidieron convertir a buena parte de la estructura criminal de alias ‘Calarcá’ como gestores de paz, las disidencias de las Farc han crecido en Antioquia un 70% y han puesto innumerables muertos, no solo de pobladores civiles, sino de uniformados, soldados y policías”, expresó Rendón.

Entérese: Defensoría demandó ante el Consejo de Estado figura de “gestores de paz” de Gobierno: “es una afrenta a las víctimas”

El mandatario reiteró su solicitud al gobierno de Estados Unidos para que investigue a los implicados en el escandalo de ‘Calarcá’.

“Pedimos a los órganos de control y autoridades internacionales que le pongan lupa a aquellos que parece no tienen quien los ronde en Colombia”, añadió.

La Gobernación calificó este nombramiento como una señal de permisividad hacia quienes han sembrado terror en Antioquia.

“El Gobierno Nacional no parece aprender de las experiencias del pasado. Contemporizar con el crimen no es el camino, menos pretender rendir a toda la institucionalidad ante los criminales. Petro le pretende pagar en reciprocidad a los criminales su apoyo en campaña, entregándole la inteligencia del país, nombrando gestores de paz y comprometiendo la lealtad de algunos militares con los mismos criminales”, concluyó el gobernador.

