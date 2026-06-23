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Gobernador de Antioquia sale en defensa de Álvaro Uribe en medio de la disputa con Carlos Suárez, estratega de Abelardo de la Espriella

Andrés Julián Rendón ratificó su respaldo al expresidente y al Centro Democrático tras la controversia generada por las declaraciones del asesor político de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella y la respuesta de Uribe en redes sociales.

  • Rendón defiende a Uribe y mantiene su respaldo al Centro Democrático ante la polémica. FOTO: Tomado de X: @andresjrendon / Colprensa
    Rendón defiende a Uribe y mantiene su respaldo al Centro Democrático ante la polémica. FOTO: Tomado de X: @andresjrendon / Colprensa
  • La disputa surgió tras declaraciones de Carlos Suárez en una entrevista con Semana. FOTO: Colprensa
    La disputa surgió tras declaraciones de Carlos Suárez en una entrevista con Semana. FOTO: Colprensa
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 5 horas
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En medio de la polémica pública entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Carlos Suárez, estratega político de la campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció a través de un video publicado en su cuenta de X para reafirmar su respaldo al exmandatario, al uribismo y a las tesis del Centro Democrático, en un contexto de tensión política que surgió luego de los resultados de las elecciones presidenciales.

En una publicación, el mandatario departamental expresó: “Soy un gobernador del Centro Democrático. Soy uribista por convicción, por gratitud y por coherencia. El presidente Álvaro Uribe le devolvió la esperanza a Colombia en los momentos más difíciles. Seguiré defendiendo con firmeza sus tesis: seguridad, austeridad, confianza inversionista y oportunidades sociales”.

En el video difundido posteriormente, Rendón profundizó su posición y señaló que su vínculo con el uribismo se remonta a su juventud. “Soy uribista desde los 16 años. Desde campaña cuñé una frase que hoy miles de colombianos repiten con emoción: ‘Si Antioquia resiste, Colombia se salva’. He gobernado con las tesis de mi partido, el Centro Democrático, y con las ideas que ha defendido el presidente Álvaro Uribe Vélez a lo largo de su vida pública”.

Rendón también reafirmó su posición crítica frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro y señaló que su oposición responde a una convicción política alineada con la postura que ha mantenido el Centro Democrático desde el inicio de la administración actual. Asimismo, expresó su gratitud hacia Álvaro Uribe y destacó que su liderazgo, en su concepto, representó un cambio en un momento de crisis del país.

Puede leer: Así busca el Centro Democrático coalición para respaldar al gobierno de De la Espriella en el Congreso: ¿está fácil?

En su intervención, recordó algunos hechos ocurridos durante los gobiernos del expresidente, como las altas cifras de secuestros registradas en Colombia, que alcanzaban cerca de 3.000 casos anuales, el regreso permanente de la fuerza pública a las carreteras desde 2002 y la extradición de 14 máximos jefes de las autodefensas en mayo de 2008, como parte de los argumentos con los que justificó su respaldo a las ideas del exmandatario.

Siga leyendo: ¿Quién es Carlos Suárez, el estratega de Abelardo enfrentado con Álvaro Uribe?

La disputa entre Uribe y Carlos Suárez tras los comicios

La controversia comenzó tras una entrevista con la revista Semana en la que Carlos Suárez, estratega de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, aseguró que la derrota de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, representó el cierre de un ciclo político liderado por Álvaro Uribe Vélez. En sus declaraciones afirmó que Valencia representaba un “establecimiento político decadente” que fue castigado en las urnas y sostuvo que sus integrantes “Perdieron estrepitosamente porque hasta el último momento creían que actuando con las fórmulas del pasado iban a seguir perpetuándose”.

Las afirmaciones generaron la respuesta de Uribe, quien a través de su cuenta de X señaló: “Carlos Suárez se convirtió en bandido mientras sus defendidos se resocializaban” y lo calificó como “un cobarde, solapado que limpia imagen con marketing político sucio”.

Por su parte, Suárez respondió que el expresidente lideró una “gavilla” contra De la Espriella, cuyos “esfuerzos fueron en vano”, y sostuvo que los 25 años de hegemonía política de Uribe finalizaron con la llegada de la “era del Tigre”. También afirmó que los ataques en su contra obedecían al desacuerdo del exmandatario con la estrategia electoral que llevó a la derrota de su sector.

La disputa surgió tras declaraciones de Carlos Suárez en una entrevista con Semana. FOTO: Colprensa
La disputa surgió tras declaraciones de Carlos Suárez en una entrevista con Semana. FOTO: Colprensa

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¿Quién es Carlos Suárez?

Carlos Suárez es abogado e hijo de un exmagistrado que presidió el Consejo de Estado. Aunque se formó en el ámbito jurídico, posteriormente orientó su carrera hacia la comunicación política y la estrategia electoral.

En 2014 fundó, junto a Óscar Ritoré, la firma Estrategia y Poder, dedicada a la consultoría en comunicación y campañas políticas. Ha asesorado a dirigentes de distintos sectores políticos, entre ellos Álex Char, Dilian Francisca Toro y Alejandro Ordóñez.

En la campaña de Abelardo De La Espriella tuvo un papel como estratega de comunicación y participó en la construcción de la imagen pública del hoy presidente electo. Dentro de los productos asociados a la marca de De la Espriella se encuentran el Ron Defensor y el vino Fratellone.

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Suárez ha explicado su visión sobre la comunicación política con la frase: “un candidato no gana por propuestas, gana por emoción”.

En la actual controversia, su figura pasó del trabajo de estrategia electoral a convertirse en uno de los protagonistas del debate político generado después de las elecciones presidenciales.

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Preguntas y respuestas

¿Qué dijo el gobernador de Antioquia sobre Álvaro Uribe?
Andrés Julián Rendón publicó un video reafirmando que es uribista por convicción y gratitud desde los 16 años. Aseguró que gobernará bajo las tesis del Centro Democrático (seguridad, austeridad y confianza inversionista) y mantendrá su oposición al gobierno de Gustavo Petro.
¿Por qué pelean Álvaro Uribe y el estratega Carlos Suárez?
La disputa inició porque Carlos Suárez afirmó que las elecciones presidenciales sepultaron 25 años de hegemonía de Álvaro Uribe. El expresidente respondió llamándolo “bandido” y “cobarde”, acusándolo de hacer marketing sucio y de difamar a su familia.
¿Qué campañas políticas ha asesorado Carlos Suárez?
Además de liderar la estrategia presidencial que llevó al triunfo a Abelardo de la Espriella, Carlos Suárez ha asesorado a dirigentes políticos colombianos como el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char, Dilian Francisca Toro y Alejandro Ordóñez.
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