Gobernación ha derribado 31 casas en todo Antioquia desde el año pasado; ¿por qué?

Una de las estrategias que ha implementado la Gobernación de Antioquia en cabeza de Andrés Julián Rendón para combatir el microtráfico y las rentas de las bandas y los grupos delincuenciales de los municipios ha sido derribar los inmuebles que han identificado como “focos de inseguridad”.
Estos inmuebles son generalmente casas o edificaciones abandonadas que son usadas por los consumidores como lugar de consumo o por los vendedores como lugar de expendio. De ellos ya han sido demolidos 31 a lo largo y ancho del departamento.
El caso más reciente ocurrió en el municipio de Yarumal, al norte de Antioquia, el pasado martes, cuando contratistas de la Gobernación de la Alcaldía del municipio derribaron dos inmuebles.