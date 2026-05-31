Antioquia le puso 16% de los votos a De la Espriella: ¿cómo se reacomodará el tablero?

El voto puro y duro de la derecha en Antioquia, que durante 20 años respaldó a Álvaro Uribe o a su candidato del Centro Democrático en las presidenciales, no esperó la segunda vuelta para subirse al bus de Abelardo De la Espriella, quien logró este domingo una victoria contundente en el departamento con 1.723.406 votos, equivalentes al 54,36% de la votación regional.
El resultado consolidó al abogado costeño como el candidato dominante en uno de los departamentos con mayor peso electoral del país (13% del censo nacional), superando las votaciones en primera vuelta de Federico Gutiérrez en 2022 (1.385.565), Iván Duque en 2018 (1.354.442) y Óscar Iván Zuluaga en 2014 (665.160), los tres que puntearon en las últimas tres elecciones en la región.
Los analistas políticos habían anticipado un desplazamiento ideológico silencioso de gran parte de la derecha paisa en las semanas previas a los comicios. Explicaron, con acierto, que parte del uribismo tradicional se sentía más cómodo con De la Espriella que con Paloma Valencia y eso fue lo que reflejaron los resultados de este domingo.