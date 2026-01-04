Una alianza antioqueña le está cambiando la vida a niños olvidados por las EPS

“A mi niño los ojos le brillan, ahora está contento, me dice que se ve muy bonito”, es lo que relata emocionada Gloria Yaneth Figueroa, madre de Juan José Maquilón, después de que la Fundación Patronato y la Iniciativa Clementina le cambiaran la vida a su hijo y de paso, a ella.

Juan José tiene tan sólo nueve años, pero cada día que pasaba en la escuela era una pesadilla. Otros niños se burlaban de él y le hacían bullying por el tamaño de sus orejas, lo que le afectaba emocionalmente.

“Llegaba muy cabizbajo a la casa, se miraba en el espejo y me decía que él no era un niño feliz porque tenía las orejitas muy grandes. Eso me hacía sentir impotente, eran muchos sentimientos encontrados porque a uno como mamá lo pone muy triste algo así”, añadió.

Al ser un procedimiento más estético que funcional, la EPS no accedió ante su solicitud, por lo que doña Gloria empezó a buscar otra solución. Ahí fue cuando conoció a la Fundación Patronato y a la Iniciativa Clementina, y sin pensarlo se comunicó con ellos para exponer el caso de su hijo Juan José.

Eso fue en abril de este año. Tomaron sus datos, lo inscribieron en el programa y quedó en lista de espera. Siete meses después llegó la buena noticia: su cirugía sería un hecho.

Juan José fue operado el 22 de noviembre en Qlub Quirófanos, en El Parque Comercial El Tesoro. Lo ingresaron a las seis de la mañana y en cuestión de dos horas finalizó el procedimiento. La iniciativa Clementina, a través de Patronato, cumplió su sueño, y gracias a una cirugía plástica sus orejas quedaron justo como alguna vez soñó.

“Juanjo no cabía en la ropa de la felicidad. Me decía que mirara sus orejitas cómo habían quedado de bonitas, que nunca pensó en verse así, y que ahora ya no lo iban a molestar más en su escuela”, añadió su madre.

Así, como Juan José, otros 26 pequeños fueron intervenidos desde 2023 a la fecha, gracias a estos dos proyectos de cooperación solidaria que tienen en común un objetivo primario: velar por la niñez vulnerable.

Esta alianza se forjó hace tres años con el propósito de cambiar las vidas de aquellos infantes a los que, por diferentes motivos, las Entidades Prestadores de Salud a las que están inscritos no les dan una respuesta ni pronta ni favorable, retrasando así los procedimientos a los que necesitan acceder.