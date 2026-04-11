¡Escandaloso! Detectan más de 40 fraudes en examen de admisión de la Universidad de Antioquia

La Universidad de Antioquia (UdeA) informó recientemente de una preocupante racha de fraudes en uno de los exámenes de admisión más importantes de la institución de educación superior.

Según detalló la Alma Mater, durante la prueba de admisión de la Facultad de Medicina llevada a cabo este 10 de abril –para obtener alguno de los cupos para alguna de las 46 especializaciones, 4 maestrías y un doctorado que ofrece esta entidad– se identificaron más de 40 casos de irregularidades evidentes realizadas por algunos aspirantes. La Universidad detalló que los monitores a cargo de vigilar la prueba detectaron el uso de dispositivos tecnológicos y mecanismos no autorizados, tales como auriculares, intercomunicadores, teléfonos celulares y gafas inteligentes, con el propósito de obtener ventajas indebidas en el desarrollo del examen. Lea también: La Universidad de Antioquia hace parte del primer gran estudio sobre demencia de Latinoamérica “Asimismo, se evidenció el uso de un ‘modus operandi’ basado en códigos de vestuario, que incluían comandos específicos relacionados con prendas como brasieres, camisetas o chaquetas, entre otros. El porte y uso de estos elementos, previamente advertido en las comunicaciones oficiales y en la resolución de apertura del proceso, conlleva la anulación inmediata del examen, así como sanciones posteriores que pueden incluir un veto de presentación de hasta por 10 semestres y posibles acciones ante instancias legales externas”, explicó la UdeA.

La Universidad explicó que, gracias a los estrictos controles de seguridad y a los mecanismos de vigilancia implementados, el equipo docente y logístico detectó estas situaciones.