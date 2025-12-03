Arte, cultura y deporte: así es el plan de vacaciones navideñas que propone el ITM

Hasta el próximo viernes 19 de diciembre se llevará a cabo la segunda edición de Habita la U, un programa vacacional de la institución universitaria ITM que incluye más de 90 actividades para niños desde los seis años hasta adultos mayores.

Con este programa la institución abre las puertas de sus sedes –Fraternidad, Robledo y Floresta–, a la ciudadanía para que disfrute de los espacios. No todo son fiestas en Navidad, el ITM lo sabe y propone una agenda nutrida que incluye arte, deportes y cultura.

“Somos una universidad abierta a la ciudad. Por ello, invitamos a Medellín y su área metropolitana a disfrutar de nuestra época de receso académico, con una amplia oferta que no solo les permitirá conocer al ITM, en sus distintos campus de formación, sino también disfrutar de sus espacios. La universidad se ha declarado un campus que promueve la interacción y el aprendizaje entre todas las generaciones, desde los seis años hasta los adultos mayores”, aseguró la vicerrectora general del ITM, Marcela Omaña Gómez.