La FLA entuteló a la Supersalud de Quintero: pide frenar auditoría por extralimitación de funciones

La confrontación entre la FLA y Daniel Quintero, actual Superintendente de Salud, escaló un nuevo peldaño. Luego de semanas de enfrentamientos públicos, señalamientos y hasta denuncias penales, la empresa licorera presentó una acción de tutela con la que busca que un juez suspenda las actuaciones de la Superintendencia de Salud al considerar que se están vulnerando varios de sus derechos fundamentales.
En un documento de más de 30 páginas, la FLA sostiene que la actuación de la Supersalud ha estado marcada por decisiones arbitrarias, un presunto conflicto de intereses del superintendente y una utilización indebida de las facultades de inspección y vigilancia para afectar a una de las empresas públicas más importantes de Antioquia.
Parte de la disputa se originó cuando la Supersalud anunció una auditoría integral a la FLA para revisar la forma como la empresa administra los recursos provenientes del monopolio rentístico de los licores, dineros que por ley están destinados a financiar el sistema de salud. Desde entonces, Daniel Quintero ha cuestionado públicamente diferentes decisiones administrativas adoptadas por la empresa.
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El punto de mayor tensión llegó tras una denuncia penal por parte de Supersalud en contra de los directivos de la FLA por supuestas inconsistencias detectadas durante las actuaciones de inspección. Para la empresa antioqueña, esas actuaciones no obedecen únicamente al ejercicio de las funciones de vigilancia, sino que estarían influenciadas por intereses políticos.
El gerente de la FLA, Esteban Ramos, explicó a EL COLOMBIANO que la auditoría —la primera en más de siete años— llegó con un cuestionario inusualmente amplio. Mientras procesos similares suelen incluir entre 10 y 17 requerimientos, esta vez, afirma, fueron 77.