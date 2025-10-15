Fiscalía confirmó desaparición de pruebas clave en el proceso contra el padre de Greeicy Rendón

En el marco del proceso judicial que enfrenta Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, la Fiscalía General de la Nación confirmó la desaparición de material probatorio clave para avanzar en la investigación por los delitos de secuestro simple y tortura, que le fueron imputados al progenitor de la artista.

De acuerdo con la entidad, videos y registros de llamadas vinculados a los hechos del 8 de mayo de 2023 no aparecen en el expediente, lo que ha dificultado la reconstrucción del caso ocurrido en la finca de la artista en Llanogrande (Antioquia).

El procesado, quien deberá cumplir medida de aseguramiento domiciliaria, habría citado a los cuidadores de la finca, Élder Velázquez y José Francisco, a una supuesta reunión tras el presunto robo de una caja fuerte que contenía alrededor de 600 millones de pesos. Al llegar al lugar, los trabajadores habrían sido interceptados por varios hombres armados, quienes los golpearon y amarraron para presionarlos a confesar qué había pasado con el dinero.

Élder Velázquez fue trasladado a una habitación aparte, donde habría sido sometido a actos de tortura con el fin de obtener información sobre el presunto robo. Por su parte, José Francisco habría sido llevado a otro lugar y golpeado repetidamente tras ser amarrado a un poste. El hecho violento terminó cuando las autoridades llegaron al lugar, tras recibir una alerta por los gritos de auxilio que escucharon los vecinos.