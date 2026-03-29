En visita de Iván Cepeda a Medellín recolectaron firmas para Asamblea Constituyente

El candidato presidencial Iván Cepeda estuvo en Medellín este 28 de marzo en un evento de campaña realizado en el Parque de San Antonio, en el centro de la ciudad, a partir de las 3 de la tarde. El también senador llegó acompañado de su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, en un acto que reunió a distintos sectores políticos afines. Sin embargo, más allá de los discursos y la movilización, un elemento paralelo llamó la atención, la recolección de firmas para una Asamblea Nacional Constituyente. A un costado del parque, bajo la sombra de unos árboles, un grupo de personas adelantaba esta actividad con planillas y una imagen del presidente Gustavo Petro, en una escena que reflejaba cómo la propuesta constituyente ya se mueve en terreno electoral.

Recolección de firmas para la Constituyente.

Puede leer: Así fue la visita de Iván Cepeda a Antioquia, recibió homenaje de madres buscadoras de la Comuna 13 El cartel muestra la fotografía del presidente Gustavo Petro sobre un fondo con los colores de la bandera de Colombia. El pendón dice: “Pacto Histórico. Vamos por la Asamblea Nacional Constituyente”. Luego estaba escrita una invitación: “Firma aquí. Cuando el sistema no sirve, el pueblo lo cambia”.

Visita de Iván Cepeda a Medellín.

Cepeda, la Constituyente y un punto que lo distancia de otros candidatos

El tema no es menor. Iván Cepeda es, entre los candidatos punteros en las encuestas, el único que no ha rechazado la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente, una iniciativa promovida desde el Gobierno Petro. No obstante, el propio candidato ha dejado ver matices. En una entrevista reciente, señaló que estaría dispuesto a ceder en este punto, en el marco de acuerdos con sectores políticos como el del exministro Juan Fernando Cristo. Aun así, la discusión lo sigue diferenciando del resto del espectro político, en un momento donde la propuesta se convierte en eje de campaña y en factor de polarización, señalaron analistas consultados por este medio. Como lo contó EL COLOMBIANO en su informe “5 temas que Iván Cepeda ha evadido y lo ponen en aprietos”, la Constituyente es un punto que separa a Cepeda de todos los demás candidatos punteros en las encuestas, ya que es que él es el único que no ha rechazado la idea de una Constituyente, ambientada por el Gobierno Petro, que ya está recogiendo firmas para presentar ante el Congreso el 20 de julio el proyecto. Ese proyecto, en su borrador, incluye riesgos, según expertos de diversas orillas, como modificar la autonomía del Banco de la República y abrir un boquete de leyes que podrían cambiar la esencia de la Constitución de 1991.

Aval de la Registraduría activa recolección de firmas para Constituyente en Colombia

La recolección de firmas no es un hecho aislado, hace parte de una iniciativa formal que ya recibió el aval de la Registraduría Nacional, lo que permitió iniciar el proceso ciudadano para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El comité promotor, respaldado por el presidente Gustavo Petro y sectores del Pacto Histórico, deberá reunir cerca de 2,1 millones de firmas válidas, equivalentes al 5% del censo electoral, en un plazo de seis meses, conforme a la Ley 1757 de 2015. El objetivo es presentar el proyecto ante el Congreso el próximo 20 de julio y abrir el camino institucional para una eventual transformación de la Constitución de 1991. En contexto: María José Pizarro dice que no hay necesidad de Constituyente si pasan las reformas sociales Desde el Gobierno, voces como las de los ministros Antonio Sanguino y Armando Benedetti han defendido el proceso como una “expresión legítima del poder constituyente”, en respuesta a lo que el presidente ha calificado como un “bloqueo institucional” a sus reformas. Sin embargo, expertos y sectores políticos han advertido que el borrador del proyecto incluye la apertura de un amplio margen de reformas legales que podrían alterar la esencia de la Constitución vigente.

Debate electoral: ¿es conveniente una Constituyente en plena campaña?