El terror se toma las calles de Pueblorrico en el 12° Festival de Cine del Suroeste antioqueño

Hasta este fin de semana se proyectarán películas y se realizarán talleres en ese municipio del departamento.

  El Festival de Cine del Suroeste antioqueño tendrá programación hasta este sábado 20 de septiembre. FOTOS: Cortesía
El Colombiano
19 de septiembre de 2025
bookmark

El séptimo arte se tomó el Suroeste antioqueño. Esta semana el municipio de Pueblorrico se convirtió en el anfitrión de la décimo segunda versión del Festival de Cine del Suroeste antioqueño, que este año se ha volcado a explorar la forma en la que los cineastas colombianos han abordado la temática del terror.

Además de divulgar y exaltar las historias que han retratado el miedo, el festival se ha propuesto hacer un viaje exploratorio a través de las raíces y la forma en la que las historias de terror hablan de la identidad cultural en el país.

Dentro de las principales películas que este año hacen parte de la programación se encuentran Alguien mató algo de Jorge Navas, Mi Bestia de Camila Beltrán, El Páramo de Jaime Osorio Márquez, Pura Sangre de Luis Ospina y La Llorona de Andrés Navias, entre otras.

De igual forma, en la edición de este año, el festival realizará un homenaje al legado del fotógrafo Rubén Darío Herrera Rendón, fundador del festival y uno de los gestores culturales más importantes en la historia del municipio de Pueblorrico.

Además de las proyecciones, la programación incluye igualmente talleres, conversatorios y estímulos a la actividad cinematográfica, entre ellos una serie de premios al mejor corto, documental y producción regional.

Si bien la programación del festival ya comenzó desde el pasado martes 16 de septiembre, para este fin de semana todavía hay oportunidad de participar de múltiples eventos.

Para este sábado la agenda incluye talleres y rodajes de campo en el parque principal de Pueblorrico, un taller de muralismo y la proyección de las películas Aquellos años, aquellos amigos, Kalashnikov y el Alquimista del Recuerdo.

El plato fuerte será no obstante en la noche, cuando a las 7:00 p.m. se realice la entrega de premios del festival y posteriormente se realice la proyección de clausura, en la que el público podrá apreciar la película Alguien mató algo de Jorge Navas.

El alcalde de Pueblorrico, Cristian Zapata, aprovechó la oportunidad para invitar tanto a la ciudadanía como a visitantes para participar del festival, haciendo un llamado a conocer el municipio y de disfrutar de su oferta cultural.

Además de contar con el apoyo logístico del gobierno municipal, el evento es patrocinado por la Universidad ITM, el Instituto de Cultura de Antioquia y la Gobernación de Antioquia.

