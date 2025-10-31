“Cartelear” sí sirve: horas después de publicar cartel de los 18 victimarios de niños y mujeres más buscados, cayó el primero

Fredy Gil Hernández, señalado con la X, fue reconocido por un vecino de San Rafael, quien lo denunció. FOTO: POLICÍA

Este jueves, 30 de octubre, la Gobernación había publicado un cartel con los 18 hombres más buscados en Antioquia por crímenes que tuvieron como víctimas a niños, niñas y mujeres y pocas horas, se informó de la captura del primero de ellos.

El anuncio lo hizo este viernes, 31 de octubre, el gobernador Andrés Julián Rendón en su cuenta de X, quien indicó que la aprehensión tuvo lugar apenas cinco horas después de ese “carteleo” en un municipio de la subregión del Oriente.

“Antioqueños, ya cayó el primero. Cinco horas después de anunciar el cartel de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres, fue capturado Fredy Gil Hernández en San Rafael”, escribió el mandatario seccional.

Además, añadió que esta persona tenía orden de captura por acceso carnal abusivo en hechos ocurridos en 2024.

Por su parte, la Policía Antioquia confirmó esta captura e indicó que tras la información ciudadana y con base en la caracterización física y del vestuario que el informante dio, este fue hallado en inmediaciones del cementerio municipal.

“Un ciudadano lo identificó y reportó a la Policía dónde se encontraba. ¡Ayúdennos a que caigan todos!”, apuntó Rendón, a la vez que invitó a que la gente reporte cualquier posible información con respecto a este tipo de delitos en las líneas 3146887759, 3213947094 y 123.

En la presentación del cartel, el gobernador indicó que este año ya han sido capturadas 14 personas por homicidios de mujeres, 450 por delitos sexuales y 959 por violencia intrafamiliar.