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Recuperan el cuerpo de Daniel Restrepo, el hombre que cayó al río Cocorná, en Antioquia

El cadáver había quedado atrapado en una especie de caverna, en medio de rocas gigantes. No hubo necesidad de utilizar dinamita.

  • En el operativo participaron los Cuerpos de Bomberos de El Carmen de Viboral, de Cocorná y la Defensa Civil. Imágenes tomadas de redes sociales.
    En el operativo participaron los Cuerpos de Bomberos de El Carmen de Viboral, de Cocorná y la Defensa Civil. Imágenes tomadas de redes sociales.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Después de más de un día de intensas labores y de una operación que puso a prueba la capacidad de los organismos de socorro, este martes 30 de junio fue recuperado el cuerpo de Daniel Restrepo Londoño, de 39 años, quien había caído al río Cocorná el pasado domingo en jurisdicción de El Carmen de Viboral.

Aunque el cuerpo fue localizado desde ayer unes lunes 29 de junio, las condiciones del lugar donde quedó atrapado hicieron imposible su extracción inmediata. El cadáver permanecía en una especie de caverna natural formada entre enormes rocas, mientras la fuerte corriente del afluente impedía que los rescatistas pudieran acceder de manera segura.

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Durante varias horas, los Cuerpos de Bomberos de El Carmen de Viboral y Cocorná, además de la Defensa Civil, evaluaron diferentes alternativas para recuperar el cuerpo sin poner en riesgo a quienes participaban en el operativo. Finalmente, una maniobra técnica permitió culminar con éxito la operación.

Según confirmó el secretario de Gobierno de El Carmen de Viboral, Daniel Quintero, fue necesario instalar grandes tubos de plástico para desviar temporalmente parte del caudal del río hacia otro punto, reduciendo así la fuerza del agua que ingresaba al sitio donde permanecía el cuerpo.

Gracias a esta intervención fue posible despejar el área y permitir que los rescatistas ingresaran hasta la cavidad entre las rocas para liberar el cadáver. La comunidad también cumplió un papel importante durante las labores, brindando apoyo en aspectos que permitieron agilizar la intervención sin interferir con el trabajo especializado de los rescatistas.

“Por la naturaleza de la muerte, es necesario que el CTI haga los actos urgentes y levante la respectiva necropsia del cuerpo”, agregó el funcionario público.

La emergencia mantuvo durante dos días la atención de habitantes de El Carmen de Viboral y Cocorná, quienes siguieron de cerca el desarrollo del operativo con la esperanza de que la familia pudiera recuperar el cuerpo de Daniel.

La dinamita no era una opción

Mientras avanzaban las labores de rescate, los familiares de Daniel Restrepo iniciaron una campaña para conseguir recursos económicos con el propósito de contratar una intervención que permitiera utilizar explosivos y fracturar las enormes rocas que mantenían atrapado el cuerpo.

La propuesta surgió ante la desesperación por la imposibilidad de recuperarlo mediante los métodos convencionales y por el difícil acceso al sitio donde había quedado.

Sin embargo, el secretario de Gobierno de El Carmen de Viboral explicó que esa alternativa nunca fue considerada por las autoridades.

Según indicó, una detonación podía ocasionar daños irreparables sobre el cuerpo, incluso provocar su desmembramiento, lo que habría dificultado aún más las labores de recuperación y generado un mayor sufrimiento para sus familiares. Además, recordó que este tipo de intervenciones no pueden realizarse libremente en un afluente natural.

Cabe aclarar que la utilización de explosivos en una zona como el río Cocorná requiere autorizaciones ambientales y, además, representa un riesgo para el ecosistema debido a los impactos que puede generar sobre la fauna, la flora y la calidad del agua.

Por estas razones, los organismos de emergencia concentraron todos sus esfuerzos en encontrar una solución que permitiera recuperar el cuerpo sin alterar el entorno natural ni poner en riesgo la integridad de los rescatistas. La estrategia de desviar parcialmente el cauce terminó siendo la alternativa más segura y efectiva.

Sus allegados buscan reunir recursos económicos que permitan contratar personal especializado y ejecutar una intervención controlada con explosivos, con el fin de fracturar las enormes rocas que mantienen atrapado el cadáver.

Recomendaciones para evitar situaciones similares

Tras la emergencia, las autoridades hicieron un llamado a quienes frecuentan ríos y quebradas para que disfruten de estos espacios con responsabilidad y adopten medidas de prevención que permitan evitar tragedias.

Insistieron en que, antes de ingresar al agua, es importante hacerlo con precaución y respeto por las condiciones del afluente, ya que su comportamiento puede cambiar de un momento a otro.

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Asimismo, se recomendó abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas antes o durante las actividades recreativas en estos lugares, pues estas disminuyen la capacidad de reacción y aumentan el riesgo de sufrir accidentes. También destacaron la importancia de utilizar un calzado adecuado, como tenis o zapatillas especiales para agua, que ofrezcan mayor agarre y reducen la posibilidad de resbalar sobre las rocas.

Otra de las recomendaciones es evitar lanzarse desde sitios muy altos sin conocer las características del lugar, y además, verificar previamente las condiciones del río, especialmente la profundidad, la fuerza de la corriente y la presencia de obstáculos ocultos bajo el agua.

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