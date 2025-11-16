Gran explosión generó alerta en Bello: evacuaron tres viviendas y 30 sufrieron daños en ventanas

Una gran explosión generó alerta durante la noche de este sábado en el barrio búcaros del municipio de Bello.

En hechos que aún son materia de investigación por parte de las autoridades, una casa de tres pisos sufrió una detonación que generó graves daños en su interior y en otras dos viviendas aledañas.

Le puede interesar: Camión de trasteos se volcó mientras trepaba por una empinada vía de Bello

Según informó la administración municipal, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello desplegó de inmediato hacia la zona tres vehículos de emergencia con 11 socorristas.