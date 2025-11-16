x

Gran explosión generó alerta en Bello: evacuaron tres viviendas y 30 sufrieron daños en ventanas

La emergencia ocurrió durante la noche del pasado sábado en el barrio Búcaros. Las autoridades investigan el porqué de la explosión.

  Aspecto de la vivienda en donde ocurrió la explosión en Bello y que tuvo que ser evacuada. FOTO: Cortesía Alcaldía de Bello
El Colombiano
16 de noviembre de 2025
bookmark

Una gran explosión generó alerta durante la noche de este sábado en el barrio búcaros del municipio de Bello.

En hechos que aún son materia de investigación por parte de las autoridades, una casa de tres pisos sufrió una detonación que generó graves daños en su interior y en otras dos viviendas aledañas.

Le puede interesar: Camión de trasteos se volcó mientras trepaba por una empinada vía de Bello

Según informó la administración municipal, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello desplegó de inmediato hacia la zona tres vehículos de emergencia con 11 socorristas.

Además de los graves daños, la explosión generó un incendio que logró ser apagado por los organismos de socorro.

Siga leyendo: Una niña falleció por un deslizamiento en Copacabana, Antioquia

Tras controlarse la situación, las autoridades señalaron que por fortuna no se registraron personas heridas, pero sí se ordenó la evacuación inmediata de la vivienda afectada por la explosión.

De manera preventiva, también se ordenó la evacuación de las dos viviendas circundantes.

Fue tal la energía del impacto, que otras 30 casas cercanas al sitio de la emergencia resultaron con sus vidrios rotos.

Los organismos de gestión del riesgo apuntaron que la situación es monitoreada y que los hechos son investigados.

