Cero y van dos: otro turista extranjero murió al caer de un edificio en Bello, Antioquia

El fallecido en este segundo caso fue Jean Carlo Ramos, de 41 años, quien se había hospedado durante el fin de semana pasado en el edificio Camagua, en la carrera 45 con la calle 26, en este barrio limítrofe con Medellín. Allí lo había recibido un amigo colombiano, quien, según los reportes judiciales, lo había visto muy alterado desde la noche del domingo, cuando llegó del concierto en el estadio Atanasio Girardot.

Sobre las horas de la mañana del lunes se conoció el caso de un canadiense que cayó de un piso 10, en El Poblado, y falleció. Horas más tarde se supo que otro extranjero falleció en las mismas circunstancias dentro de un conjunto residencial del barrio La Gabriela, de Bello, quien había venido a la ciudad exclusivamente para el concierto del reguetonero Bad Bunny.

Sobre las 3:30 de la tarde del pasado lunes, el propietario del apartamento recibió una llamada desde la portería del conjunto residencial. Pensó en un comienzo que se debía a algún reclamo relacionado con su inquilino, pero los vigilantes le informaron que desde la propiedad se había caído una persona hacia la plazoleta central.

Entérese: Turista murió tras caer de un piso 10 en El Poblado, en Medellín

Los agentes del CTI de la Fiscalía acudieron al sitio donde ocurrió la muerte de este estadounidense, quien residía en Miami. Con base en los testimonios de testigos y la información de las cámaras de seguridad, se tratará de establecer si esta muerte ocurrió de manera accidental o si este norteamericano habría atentado contra su vida.

Este caso se sumó al registrado sobre las 6:30 de la mañana del lunes en el edificio Art Living, en el barrio Lalinde, comuna 14 (El Poblado), cuando desde un décimo piso cayó el canadiense Dirk Christian Martin Frankenne, de 43 años, a quien encontraron sin vida sobre una fuente de agua. Este extranjero llevaba tres años viviendo en la ciudad y trabajaba remotamente en asesorías financieras.

Le puede interesar: Los extranjeros que se lanzan de los hoteles en Medellín

De acuerdo con los reportes judiciales, Dirk Christian se encontraba medicado por cuadros de depresión que sufría desde que era niño, y la última vez que lo vieron con vida fue en la noche del domingo. Las autoridades investigan si esto habría llevado a que atentara contra su vida.