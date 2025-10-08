Intento de robo de joyas en la vía El Peñol-Guatapé dejó a un estadounidense gravemente herido

Un turista de Estados Unidos que iba a disfrutar de la Piedra del Peñol y Guatapé fue interceptado por dos delincuentes en moto con la idea de robarle. Por evitar que se materializara el hecho delictivo, el extranjero comenzó a forcejear con los criminales, quienes reaccionaron disparándole en seis oportunidades.
Los hechos se registraron en la tarde de este martes en el sector La Réplica, en jurisdicción de El Peñol, cuando los delincuentes lo intimidaron con un arma de fuego con la idea de quitarle una cadena de oro que llevaba en su cuello. Al pretender evitarlo se produjo el tiroteo en contra de este extranjero, hecho en el que una mujer que transitaba por la zona recibió un impacto en el brazo.