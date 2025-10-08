Intento de robo de joyas en la vía El Peñol-Guatapé dejó a un estadounidense gravemente herido

Un turista de Estados Unidos que iba a disfrutar de la Piedra del Peñol y Guatapé fue interceptado por dos delincuentes en moto con la idea de robarle. Por evitar que se materializara el hecho delictivo, el extranjero comenzó a forcejear con los criminales, quienes reaccionaron disparándole en seis oportunidades. Los hechos se registraron en la tarde de este martes en el sector La Réplica, en jurisdicción de El Peñol, cuando los delincuentes lo intimidaron con un arma de fuego con la idea de quitarle una cadena de oro que llevaba en su cuello. Al pretender evitarlo se produjo el tiroteo en contra de este extranjero, hecho en el que una mujer que transitaba por la zona recibió un impacto en el brazo.

El estadounidense recibió seis impactos de arma de fuego en su cuerpo, situación que obligó a que lo trasladaran de urgencia a un centro asistencial de Rionegro, donde permanece en estado crítico y bajo rigurosos cuidados médicos para tratar de salvarle la vida. El comandante de la Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico, explicó que “según lo que dicen los galenos, las heridas son graves, pero todavía se encuentra en tratamiento. Hay que esperar cómo evoluciona”.



Luego de los impactos, los delincuentes escaparon en una motocicleta KTM 200, la cual fue interceptada por las autoridades en la vía hacia Guatapé. Los policías detuvieron únicamente al conductor, que en su intento de fuga impactó contra otras motos que estaban parqueadas en las afueras de un establecimiento comercial. En cuanto a la otra persona implicada en este robo, al parecer habría sido abandonada por el motociclista en algún punto de recorrido y las autoridades ya avanzan en su búsqueda con el fin de dar con su captura. Mientras tanto, al ya detenido se inició el proceso por el delito de hurto calificado, concierto para delinquir y tentativa de homicidio.

La mujer lesionada en estos hechos, que no tenía ninguna relación con el norteamericano, fue atendida en el Hospital San Juan de Dios, de El Peñol, donde se le hicieron las curaciones correspondientes y posteriormente se le dio de alta. El coronel Rico indicó que este hurto habría sido perpetrado por integrantes de un grupo criminal proveniente del Valle de Aburrá, los cuales estarían merodeando esta zona turística del Oriente antioqueño para cometer esta clase de hurtos a los extranjeros que los visitan.







