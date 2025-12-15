x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Así quedó la vía entre Antioquia y Caldas tras detonación de explosivo el fin de semana

El hecho criminal ocurrió en la vía entre La Felisa y La Pintada, en Antioquia.

  • Exploción en un puente de la concesión Pacífico 3 entre Antioquia y Caldas. FOTO: PACÍFICO 3
    Exploción en un puente de la concesión Pacífico 3 entre Antioquia y Caldas. FOTO: PACÍFICO 3
El Colombiano
El Colombiano
15 de diciembre de 2025
bookmark

En la madrugada del pasado sábado 13 de diciembre, un artefacto explosivo obligó el cierre total del paso en un sector de la vía Pacífico 3, en límites entre La Pintada, Antioquia, y Supía, en el departamento de Caldas.

Según informó el concesionario en la mañana del sábado, tras la detonación, se cerró de forma preventiva el paso y horas después, tras chequeos y verificaciones del Ejército y la Policía, se habilitó el paso a un solo carril con controles de velocidad.

Además, según el concesionario también personal técnico experto de proyecto “hizo las evaluaciones técnicas correspondientes para garantizar la seguridad de la infraestructura y de quienes transitan por este corredor vial, habilitando el paso controlado con pare y siga a un carril, para tránsito vehicular por esta importante vía nacional”.

El Puente Guavita (donde se dio la detonación) tiene una longitud de 20 metros y presentó afectaciones puntuales producto de la detonación, específicamente en una de sus cinco vigas longitudinales, así como en parte del diafragma sobre el estribo, la junta de dilatación y un sector de la superficie de rodadura.

Por eso, la concesión tomó la decición de dar el paso vehicular controlado a un solo carril, con tránsito de un vehículo a la vez, con velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, mediante sistema de pare y siga.

Es importante señalar que la operación no tiene restricción de carga, únicamente control de velocidad.

Esta condición se mantendrá por varias semanas, tiempo durante el cual la concesionaria adelantará los trabajos de estudio de alternativas técnicas de solución y reconstrucción de los elementos afectados.

No obstante, la Concesionaria Pacífico Tres envía un mensaje de tranquilidad a todos los usuarios, reiterando que pueden movilizarse sin dificultad por este corredor vial, atendiendo la señalización y las indicaciones del personal en vía.

