Estaban exhumando un cadáver en un pueblo de Antioquia y se armó trifulca: hubo 4 heridos

Los lesionados, presuntamente, hacen parte de un grupo delincuencial de ese municipio, banda que, según las autoridades, habría perpetrado el homicidio del hombre que pretendían recuperar. Conozca más detalles.

  • Panorámica del municipio de Betulia, en el Suroeste de Antioquia. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO.
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Lo que parecía iba a ser la exhumación de un cadáver de manera tranquila en el sector Antonio Nariño del municipio de Betulia, Suroeste antioqueño, terminó convirtiéndose en una balacera entre la Fuerza Pública y presuntos integrantes de una banda delincuencial de esa localidad.

De acuerdo con el reporte de lo sucedido, al lugar se habían dirigido funcionarios del CTI, Ejército y Policía para proceder con el rescate del cuerpo sin vida de un hombre, quien habría sido reportado como desaparecido desde el 17 de enero. Al parecer, fue un habitante del sector quien notificó a las autoridades del sitio exacto donde estaba enterrado, en medio de un cafetal.

Una vez el personal encargado inició con las labores de inspección, llegaron allí cuatro sujetos, quienes después de ser requeridos para una requisa y según lo expuesto por la ley, sacaron armas de fuego y empezaron a disparar en contra de los uniformados, lo que hizo que estos respondieran con sus armas de dotación y se formara un tiroteo. Los supuestos bandidos quedaron heridos.

Quienes habrían llegado allí serían integrantes de la estructura criminal 20 de julio, que delinque en esa localidad, y presuntamente, hicieron presencia en la zona con el fin de impedir la exhumación del cuerpo de la víctima, mismo hombre que ese grupo delincuencial habría asesinado y enterrado.

Después de la balacera, las autoridades les incautaron a esos cuatro sujetos una pistola, una escopeta y un revólver, y todos fueron trasladados al hospital del municipio, donde permanecen bajo custodia.

Si bien no se registró ningún miembro de la Fuerza Pública herido, el alcalde de Betulia, Camilo Serna, rechazó con contundencia tanto el crimen como lo que vino después.

“Es un grupo de delincuentes que quieren hacer con nosotros lo que quieren. Son unos descarados que, tras que le quitan la vida a la gente inocente del municipio, pues también hacen este tipo de acciones para impedir que, finalmente, las familias tengan el duelo con sus seres queridos”, señaló.

Una vez los presuntos integrantes de dicha organización criminal salgan del centro médico donde se encuentran, serán dispuestos ante la autoridad competente para proceder con los trámites judiciales. Entre tanto, se pactará otro día para llevar a cabo la exhumación del cuerpo que no pudo realizarse por las razones anteriormente descritas.

