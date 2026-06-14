¿Hospital de La Ceja compró platos de sancocho a $375.000?

De resultar cierta la denuncia hecha desde la Asamblea de Antioquia, un hospital de La Ceja habría hecho sentir vergüenza a los usureros que cobran cifras exorbitantes por mojarras en Cartagena. Resulta que el diputado del Centro Democrático José Luis Noreña Restrepo reveló que a su despacho ha llegado información de que en 2024 la E.S.E Hospital de La Ceja pagó –para la alimentación de un evento de adultos mayores– unos sancochos por $375.000 cada uno.
Según comentó el corporado, el hallazgo lo realizó durante sus labores de control político a entidades antioqueñas. Ante lo inusitado del asunto, Noreña comentó que decidió escudriñar este contrato firmado por el gerente de la E.S.E, Javier Alejandro Bedoya Toro, pero dada la imposibilidad de encontrar información en la plataforma Secop envió un derecho de petición a la institución de salud.
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“Según pudimos averiguar, hay unos convenios entre la Alcaldía y el Hospital para el manejo logístico y la realización de unos eventos enmarcados en temas de salud. Dentro de ese vínculo hay a su vez un contrato –el 086PS2024– entre el Hospital y una empresa que se llama Mister Chester S.A.S. por $240 millones. Dentro de ese contrato se hizo un evento para los adultos mayores cuya alimentación fue sancocho. Al evento asistieron 100 personas y según aparece, por esos sancochos el hospital pagó $37.500.000”, sostuvo.