EPM reporta embalses al 80% mientras Medellín enfrenta El Niño

Empresas Públicas de Medellín (EPM) aseguró que los embalses que hacen parte de su sistema de generación de energía se encuentran actualmente alrededor del 80%, un nivel que, según la compañía, permite afrontar la temporada seca asociada al fenómeno de El Niño y atender la demanda de los hogares, el comercio y los sectores productivos.
El director corporativo de EPM, Germán Caicedo, explicó que la empresa viene adelantando labores de preparación y seguimiento para enfrentar los efectos de la variabilidad climática y garantizar la continuidad del servicio de energía.
Aunque el nivel de los embalses ofrece un margen para la generación durante la temporada seca, Caicedo señaló que la situación debe mantenerse bajo vigilancia. La reducción de las lluvias podría disminuir el ingreso de agua a las reservas y aumentar la presión sobre la generación hidroeléctrica.
Por eso, EPM mantendrá el monitoreo de sus reservas y de las condiciones hidrológicas en las zonas donde opera. La empresa también insistió en la importancia del ahorro de energía y agua, especialmente durante los periodos de mayor consumo.
El llamado al uso responsable de estos recursos coincide con la situación que atraviesa Medellín por cuenta del fenómeno de El Niño. El pasado 14 de septiembre, la Alcaldía suspendió durante una semana el racionamiento de agua que se venía aplicando en distintos sectores de la ciudad, luego de que se registraran lluvias en zonas que alimentan el embalse de Piedras Blancas y mejorara el ahorro ciudadano.