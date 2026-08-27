Nace Atenea: así es la filial con la que EPM busca salvar su negocio en el Caribe

Luego de más de dos años de planeación y gestiones ante el Gobierno Nacional, EPM le dará vida a una nueva filial en la Costa Caribe. A escasos días del cambio de gobierno, el pasado 30 de julio, las superintendencias de Servicios y Sociedades dieron su bendición para la creación de Atenea, que se enfocará en prestarle el servicio de energía a Cesar y varios municipios limítrofes.
La compañía, escindida de Afinia, busca no solo ser un salvavidas para esta primera empresa, sino una nueva luz de esperanza para mejorar el servicio de energía en una de las zonas más complicadas del país, en donde las pérdidas sobrepasan el 40%.
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Con la apertura de la nueva empresa, EPM quiere empezar a estabilizar la situación en la Costa Atlántica, mercado que, pese a su potencial, sigue ocasionando una fuerte presión a sus finanzas.
La entidad será la punta de lanza no solo para buscar nuevos socios interesados en aprovechar las oportunidades de ese mercado, sino la puerta de entrada para continuar la transición de la mayor parte de los usuarios de esa región al modelo de la energía prepago, la fórmula con la que EPM le está buscando “la comba al palo” para viabilizar la prestación del servicio.