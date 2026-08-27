Nace Atenea: así es la filial con la que EPM busca salvar su negocio en el Caribe

Luego de más de dos años de planeación y gestiones ante el Gobierno Nacional, EPM le dará vida a una nueva filial en la Costa Caribe. A escasos días del cambio de gobierno, el pasado 30 de julio, las superintendencias de Servicios y Sociedades dieron su bendición para la creación de Atenea, que se enfocará en prestarle el servicio de energía a Cesar y varios municipios limítrofes. La compañía, escindida de Afinia, busca no solo ser un salvavidas para esta primera empresa, sino una nueva luz de esperanza para mejorar el servicio de energía en una de las zonas más complicadas del país, en donde las pérdidas sobrepasan el 40%. Le puede interesar: “El primero de septiembre nace una hermana de Afinia” Con la apertura de la nueva empresa, EPM quiere empezar a estabilizar la situación en la Costa Atlántica, mercado que, pese a su potencial, sigue ocasionando una fuerte presión a sus finanzas. La entidad será la punta de lanza no solo para buscar nuevos socios interesados en aprovechar las oportunidades de ese mercado, sino la puerta de entrada para continuar la transición de la mayor parte de los usuarios de esa región al modelo de la energía prepago, la fórmula con la que EPM le está buscando “la comba al palo” para viabilizar la prestación del servicio.

La génesis de la idea

La creación de Atenea, que podrá tener otro nombre comercial, era una iniciativa a la que EPM y Afinia le estaban caminando desde 2024. Tras el cambio de gobierno local ese año, cuando tanto EPM como Afinia hicieron parte del proceso de auditoría forense de la Alcaldía, desde el Distrito también se le puso lupa a todos los negocios del Grupo EPM. En el caso de EPM el diagnóstico arrojó que las principales alertas estaban en UNE —que posteriormente entró en un proceso de enajenación— y Afinia, que a pesar de los más de $3 billones que el Distrito ha invertido en ella todavía no logra levantar cabeza y ser rentable. Lea además: “EPM puede llegar a aportar el 42% de la energía del país”: gerente John Maya La preocupación no es menor, dado que esos $3,4 billones de inversiones equivalen a más del triple de lo que habían invertido los operadores que funcionaban en la zona antes de EPM y que estaban quedados en construir y modernizar subestaciones, transformadores de potencia y distribución local, conductores, entre muchos otros componentes vitales para un servicio estable. Aunado a esa situación, EPM también se ha metido la mano al dril para resolver las afugias financieras de Afinia y mantenerla a flote, otorgándole créditos intercompañía por más de $2 billones entre 2023 y 2025. Buscando darle un giro al negocio, la compañía contrató una consultoría que arrojó la recomendación de escindir el mercado de la Costa Caribe en dos pedazos. Y es que si bien toda la jurisdicción que legó la desaparecida Electricaribe es problemática, en el estudio EPM encontró que en el departamento del Cesar los indicadores de pérdida de energía (que incluyen tanto las pérdidas técnicas como el robo) estaban por encima del 40% y el recaudo apenas llegaba al 59%.

Por otra parte, el circuito del Cesar y otras zonas circundantes es uno de los que más zonas en condición de “subnormalidad eléctrica” tiene; es decir, puntos en los que se concentra infraestructura obsoleta, conexiones ilegales y condiciones de informalidad que hacen muy difícil viabilizar el negocio. De esta manera el enfoque de EPM ha sido doble. La filial servirá no solo para focalizar los esfuerzos en mejorar el servicio en esas zonas, sino que le dará respiro a una Afinia más liviana, para que también siga mejorando su servicio en otros puntos con un modelo más rentable en el corto plazo.

Lo que se viene para Atenea

En entrevista con este diario y también en una reciente sesión realizada en el Concejo de Medellín, el gerente de Afinia, Ricardo Arango, señaló que la naciente Atenea tiene varias particularidades. A nivel empresarial, la más importante es que no será una empresa de economía mixta, como lo es Afinia, sino que operará bajo el régimen privado. De acuerdo con Arango, esta condición busca que la compañía sea más ágil en su toma de decisiones y pueda también ser atractiva para convocar capitales que estén dispuestos a empujar el negocio confiando en su potencial. Siga leyendo: El plan para salvar a Afinia: EPM pide pista para filial en el Caribe y alejarla de su crisis “Afinia es una empresa de economía mixta, una empresa de servicios públicos de economía mixta, pero Atenea va a operar bajo el régimen privado. ¿Qué le da eso? Una mayor velocidad”, dijo. Arango señaló además que recientemente se vienen desarrollando conversaciones en las que se estudia tanto el escenario en el que EPM se quede como propietario único de la empresa o se le abra la puerta a otros inversionistas. “Han surgido terceros interesados con quienes se ha venido desarrollando una conversación”, apuntó, agregando, no obstante, que la administración seguirá en todo caso en manos de EPM. El plan de EPM es que esta filial empiece a funcionar en septiembre, con 380.000 usuarios de 35 municipios de Cesar, Magdalena y Bolívar.

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