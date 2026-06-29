“Antioquia ya le pidió 11 vías a la Nación, entre ellas las de Devimed”: secretario de Infraestructura

En su apuesta por conectar las subregiones y consolidar la competitividad del departamento, la Gobernación pisa el acelerador en materia de infraestructura. En entrevista, el secretario de esa dependencia, Luis Horacio Gallón, dice que la meta de pavimentación son ahora 1.400 km, detalla la licitación de la vía La Ceja y La Pintada, el avance al 80% en el Túnel del Toyo y la estrategia para asumir el control de las vías del Oriente tras el fin de la concesión de Devimed.
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