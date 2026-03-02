“La medicina resultó peor que la enfermedad”: Nicolás Echeverry

Nicolás Albeiro Echeverry es uno de los políticos más curtidos en Antioquia en estas elecciones legislativas. Acumulando once elecciones consecutivas, que lo han llevado por el Concejo de Medellín, la Asamblea Departamental, la Cámara y el Senado, su aspiración es la de regresar a la Cámara de Representantes.
Como parte de una de las corrientes más críticas del Partido Conservador al gobierno del presidente Gustavo Petro, el candidato hizo un balance sobre los últimos cuatro años, respondió a los cuestionamientos sobre su partido y habló de sus propuestas.