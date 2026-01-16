“Los trabajadores del hospital se han desmayado del hambre y prestan en pagadiarios”: habla gerente del hospital de Itagüí que lloró

El gerente del hospital San Rafael de Itagüí tuvo que quebrarse en llanto ante las cámaras de los medios de comunicación para demostrar que la crisis por la que atraviesa el sistema de salud en Antioquia está tocando fondos que no se habían visto.
En un departamento en el que las salas de urgencias se mantienen desbordadas, las instituciones carecen de insumos adecuados y los pacientes deben deambular como peregrinos por toda la ciudad antes de ser atendidos, decir que la red hospitalaria está en crisis no parece algo nuevo.
Le puede interesar: Salas de urgencias de 27 hospitales de Antioquia superaron el 100% de ocupación
Tampoco es una novedad denunciar que la entrega de medicamentos es un caos, que los tiempos de atención se están alargando y que los pacientes del régimen subsidiado son los que mayores barreras en el acceso a los servicios están sufriendo.
Sin embargo, para conocedores del sistema, el descalabro financiero al que está siendo empujada la red, sobre todo por cuenta de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, esta vez es diferente y mucho más grave.