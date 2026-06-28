“En El Retiro no queremos dejar ningún elefante blanco”: alcalde Santiago Montoya

Ante una explosión demográfica que triplicó su población en los últimos quince años, El Retiro enfrenta el desafío de acelerar su transformación social y urbanística. Para responder a este reto, el alcalde Santiago Montoya Giraldo adelanta la ejecución de varios macroproyectos de infraestructura, entre los que destaca la construcción de la nueva clínica municipal, una obra bandera que el mandatario proyecta dejar en fase avanzada antes de culminar su periodo constitucional. Conversamos sobre esos retos.
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