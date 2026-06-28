“En El Retiro no queremos dejar ningún elefante blanco”: alcalde Santiago Montoya

Ante una explosión demográfica que triplicó su población en los últimos quince años, El Retiro enfrenta el desafío de acelerar su transformación social y urbanística. Para responder a este reto, el alcalde Santiago Montoya Giraldo adelanta la ejecución de varios macroproyectos de infraestructura, entre los que destaca la construcción de la nueva clínica municipal, una obra bandera que el mandatario proyecta dejar en fase avanzada antes de culminar su periodo constitucional. Conversamos sobre esos retos.

Mucha gente de Medellín se ha ido a vivir a El Retiro, ¿cómo ha impactado eso el crecimiento?

“Hay dos formas de responder a eso. Una es decir que El Retiro es el mejor vividero de Antioquia y la otra es porque tenemos un municipio con las mejores condiciones de habitabilidad y de seguridad, porque aún se conserva esa vocación de pueblo, pese a su cercanía con el Valle de Aburrá. Nos hemos convertido en un municipio dormitorio”.

¿Cómo ha crecido la población en los últimos años?

“Recuerdo que cuando era concejal de El Retiro, por allá en el 2012, la población era de unos 14.000 habitantes. Hoy tenemos unos 26.000 y si contamos la población flotante, que entra y sale los fines de semana, la cantidad puede llegar a los 38.000. Pese a estos números, seguimos siendo un pueblo muy pequeño porque Rionegro tiene 140.000 y nuestro vecino, La Ceja, está llegando a los 80.000”.

¿Qué están haciendo para que esta llegada de nuevas personas no desplace a los habitantes de toda la vida del municipio?

“Estamos generando condiciones para que los guarceños nativos no sufran un desplazamiento ante la llegada de nuevas personas. En la ruralidad estamos generando unos descuentos en el impuesto predial y entregando kits agropecuarios. En la zona urbana construimos viviendas sociales, entregando subsidios de vivienda –el monto más grande de la historia– y apoyando a los ebanistas para que esta labor no desaparezca”.

¿Cuáles son los retos dentro de este crecimiento poblacional para garantizar las buenas condiciones de vida?

“Para nosotros es vital enfocarnos en cuatro temas básicos para generar esas buenas condiciones. Una tiene que ver con los servicios domiciliarios, la otra con el mejoramiento de la prestación de los servicios de salud, el tercer tema son las vías y la movilidad y el cuarto es la vivienda”. Entérese: En Cantos de Agua, en el Retiro, Nora Londoño cuida plantas nativas en peligro de extinción

¿Qué inversiones se están haciendo en servicios públicos?

“Se destinaron $140.000 millones para que de acá al 2030 se amplíe la cobertura de cuatro redes y mejorar la prestación de los servicios en la zona urbana, que históricamente han tenido dificultades. En la ruralidad estamos fortaleciendo los acueductos veredales”.

¿Y en salud?

“Una de las principales metas que nosotros nos hemos trazado es la construcción de una clínica que permita mejorar la prestación de servicios de salud. La mayoría de guarceños considera que la principal necesidad es mejorar la prestación de los servicios de salud”.

¿Cómo va la obra de la clínica que se plantea construir”

“Nosotros vendimos nuestras acciones en Aguas de Oriente a EPM y con estos recursos compramos un lote por valor de $8.000 millones. Ya tenemos varios hitos en el proyecto, como son los estudios para saber qué clínica necesita El Retiro, la compra del predio y estamos en el montaje del modelo financiero, porque se haría con una alianza público-privada, ya que costaría casi $200.000 millones”.

¿Cuál sería el avance de este proyecto cuando termine su gobierno?

“Estamos montando el pliego de condiciones para que se haga mediante una licitación pública. Con esto buscamos reducir los tiempos de ejecución de manera que el año entrante podamos llegar, ojalá, al 50% de la construcción y que la próxima administración, en el primer o, máximo, en el segundo año de gobierno, pueda entregar esta clínica”.

¿Y el avance en vías?

“Nosotros estamos priorizando esas vías que son necesarias, sobre todo en las zonas de expansión para que llegue ese desarrollo. Una de ellas es la vía La María- Carabanchel, la cual fue entregada por la gobernación de Andrés Julián Rendón para que nosotros la pudiéramos terminar. También tenemos un avance importante en la ciclovía”.

¿Cómo se están solucionando los temas de parqueo en la zona urbana?

“Mediante una alianza público-privada se adquirió un predio desde hace algunos años y este se le entregó al privado para que ejecutara un parqueadero, una obra de más de $20.000 millones, que nos va a permitir tener 300 celdas de parqueo. Esto va a dinamizar la economía y a potencializar la vocación turística y gastronómica del municipio. Debe estar listo en septiembre de este año”. Le puede interesar: Ventas de locales en El Retiro, Antioquia, se fortalecen: Rappi inicia operación en el municipio con 50 restaurantes

¿Y en temas de vivienda?

“Estamos construyendo 25 viviendas rurales, en las que los campesinos no tienen sino que poner el lote. Estamos garantizando todas las medidas para que tengamos estas viviendas, además de entregar el monto en subsidios más grande de la historia”.

¿Qué otros proyectos tienen en mente?

“Estamos trabajando en la modernización de la entrada al municipio, renovando ese espacio con un parque lineal que hemos denominado Bosques Urbanos, de 1,2 kilómetros y con parques infantiles, avistamiento de aves y espacios para la familia, con una inversión superior a los $12.000 millones en la primera etapa”.

En otros temas, se viene hablando del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. ¿Qué posición le merece?

“Considero que es importante para el Oriente antioqueño, pero debemos recordar que acá son las comunidades las que deciden. Es importante que conversemos temas comunes para la región, pero sin perder la autonomía, después de estas votaciones se deberá respetar la voluntad popular”.

Son muchos proyectos, ¿cómo se va a garantizar su ejecución sin que queden a medias?