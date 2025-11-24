Enfrentamientos entre el Ejército y el Clan del Golfo en Dabeiba, Antioquia, dejan un suboficial muerto

Las autoridades reportaron enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional y miembros del Clan del Golfo en la vereda Lopia, del municipio de Dabeiba, en límites con Uramita y Frontino, occidente de Antioquia. La información preliminar, conocida a través de reportes suministrados a EL COLOMBIANO, señalan que un suboficial habría sido ultimado durante los combates y que otros uniformados resultaron heridos.

De acuerdo con el informe inicial, la confrontación habría dejado también a algunos miembros de la estructura heridos. El Comando de la Décima Séptima Brigada del Ejército informó que los hechos se reportaron en desarrollo de operaciones militares dirigidas a proteger a la población civil donde tropas del Batallón de Ingenieros N.° 17 General Carlos Bejarano Muñoz sostuvieron combates contra presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.

Durante esta acción ofensiva fue asesinado el cabo tercero Danilo Fernando Meneses Betancurt y se reportó la desaparición del soldado profesional Yiminson Mosquera Perea, quien es buscado a esta hora por las tropas desplegadas en el sector, donde a su vez se ha fortalecido el dispositivo de seguridad para restablecer el orden.

El Ejército Nacional lamentó lo sucedido y dispuso de un equipo interdisciplinario para brindar el acompañamiento necesario a las familias de los uniformados.