Enfrentamiento armado entre el Ejército e ilegales genera pánico en habitantes de Concordia, Antioquia

Un equipo del Gaula del Ejército que realizaba operativos de control en la vereda Santa Rita, del municipio de Concordia, Suroeste de Antioquia, fue atacado a bala por integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado (GCO), Los del Salacho, desatándose un intenso combate.

El enfrentamiento duró más de 30 minutos y generó zozobra en los pobladores, que tuvieron que resguardarse para protegerse de las ráfagas y explosivos.

Según reportó a El Colombiano la alcaldesa de Concordia, Alexandra María Herrera Quijano, hasta el momento no se reportan víctimas; no obstante, la Fuerza Pública hace un recorrido por la zona, que es boscosa y de difícil acceso, para verificar si hubo bajas por parte de los delincuentes.