En Jericó, un español trotamundos sana cuerpo y mente con técnica milenaria de sonidos

El inmueble está sobre una quebrada subterránea que erosionó con paciencia y fuerza los cimientos. Al penetrar las entrañas de la estructura en medio de las obras descubrieron que, prácticamente, la casa estaba en el aire. El diagnóstico de uno de los principales ingenieros estructurales de Medellín que viajó hasta allí, casi con la voz quebrada, fue que había que demolerla . Pero Cristóbal no lo hizo. Se aferró a las soluciones in extremis que le ofrecía la ingeniería, la cimentaron en palafitos sólidos y después de diez años de paciente construcción crearon una edificación de cinco pisos coronados por la casa familiar; un hotel de tres plantas con 16 habitaciones, singulares cada una con formas y diseños que van desde la colonización antioqueña hasta la cultura mediterránea y varios pilares del hinduismo . En la raíz de esa casa y hotel, en lo que era antes un lodazal, está el centro de meditación donde Cristóbal y compañeros sanan con sonidos. Es un salón en el que la piel percibe frío pero se respira un aire tibio y que está custodiado por una piedra gigante con una cuidada geometría que se negó tercamente a ser cercenada mientras se adelantaban las obras.

–La sonoterapia es un atajo. Lo que uno necesita para encontrar el equilibrio es poner en sintonía el cuerpo, las emociones y la razón, que están dentro tuyo, y la energía que es exógena. Las respuestas para encontrar ese equilibrio están dentro de cada uno, lo difícil es encontrar la sabiduría para llegar hasta ellas. La sonoterapia te lleva a ese lugar por un atajo, no te lo has ganado, probablemente no lo mereces, pero te ayuda a llegar a esas respuestas que buscas.

Es un proceso de limpieza que se complementa con un sahumerio que orbita alrededor del cuerpo.

La sensación del cuenco apoyado sobre la espalda es como la de unas manos frías extendidas que hacen presión con sus palmas buscando afirmar su presencia en el otro. Las vibraciones empiezan a transitar con cada cuenco que entra en contacto. El primer efecto perceptible es una conciencia exacerbada del corazón y el sistema respiratorio, es decir, las palpitaciones y todo el proceso necesario para inhalar y exhalar dejan de ser actos instintivos, mecánicos, y se vuelven por un momento en actos pensados.

Luego las vibraciones entran al cuerpo. Las ondas del movimiento circular del cuenco que reposa entre la zona lumbar y dorsal penetran y hacen que, por un momento, el estómago gire a ese ritmo.

La guía de Cristóbal, cuándo respirar hondo, cuándo soltar el aire, es en ancla. Por lo demás, ya la mente se mueve libre en un estado de relajación; piensa en una sensación de frío y en muchas tonalidades del azul, en el vértigo fugasísimo antes de lanzarse a un río o una quebrada, en unas escenas se lanza y en otras no.

Cristóbal empieza el proceso de reincorporación; pide pensar en un lugar en paz, en un gran lago en el que el cuerpo se sumerge lentamente y luego vuelve a asomar la cabeza, y es ahí donde pide abrir los ojos. Cada ritmo de ese ‘despertar’ es diferente, algunos se reincorporan rápido y livianos como después de una breve pestañeada; otros, como quien vuelve lenta y pesadamente de un ensimismamiento. En ese último caso, las manos frente a los ojos nuevamente abiertos parecen ajenas a ese cuerpo, son manos independientes, puestas ahí con cuidado únicamente para ser vistas. Con los segundos viene el reconocimiento de esas manos, se incorporan otra vez al cuerpo, los dedos entran en calor. Por una última vez no se piensa en nada que no sea ese momento, antes de pensar otra vez a futuro: en el almuerzo, en los trancones que habrá o no de regreso a Medellín, en la nota que esas manos tienen que escribir; en si el dolor terco que entró a ese salón pegado al cuello y ya no aparece volverá más tarde.

Cristóbal compró un pedacito de montaña en Jericó, dos lotes que juntos suman algo más de 13 hectáreas con las que espera ampliar su proyecto, dice, para que quien busque más respuestas a través de la sonoterapia, de las terapias de conexión con el ser, con la pareja, y otros procesos de meditación pueda encontrarlas. Será, dice, una tregua para unos y posiblemente una salida definitiva para otros de la lavadora del mundo cotidiano.

Lo cierto es que Antioquia empieza a convertirse en destino referente de sanación espiritual. Ya a las montañas de San Rafael llegan cada año miles de personas de Colombia y varias partes del mundo motivadas por la práctica del yoga y la meditación entre las montañas quebradas y los ríos calmos del otrora convulso municipio que vivió todos los flagelos de la guerra.

También puede ser que ahora, con esas pautas que le van dictando a Cristóbal, Jericó se convierta en lugar referente para sanar –o intentar sanar– el cuerpo y la cabeza con sonidos y energía.