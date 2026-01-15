No para de llover en Urabá: vías cerradas y cultivos inundados

Las intensas precipitaciones de los últimos días han generado una situación crítica en el Urabá antioqueño, donde se reportan al menos 1.200 familias afectadas en municipios como Arboletes, Carepa, Necoclí y San Juan de Urabá.

El desbordamiento de ríos y quebradas, sumado a múltiples deslizamientos, mantiene en alerta a las autoridades y en vilo la economía local por los daños en la infraestructura vial y la producción agrícola.

Uno de los puntos más complejos se localiza en el corredor Dabeiba–Mutatá, específicamente en el sector conocido como La Llorona, donde en días pasados 14 deslizamientos provocaron cierres que se extendieron por más de 54 horas, afectando a miles de viajeros.

Actualmente, en puntos estratégicos como el sector Godó, el tránsito se mantiene de forma controlada a un solo carril debido a desbordamientos recurrentes de quebradas que obligan a cierres preventivos, especialmente durante la noche.