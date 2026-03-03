Tras fallas de Ecopetrol, Gobierno activa plan de contingencia para que Nariño reciba diésel por carrotanques

Nariño enfrenta un riesgo de desabastecimiento de Acpm ante el presunto incumplimiento de entregas de Ecopetrol. De hecho, recientemente el propio Ministerio de Minas y Energía activó un plan temporal de contingencia para ese departamento.
El documento emitido por dicha cartera reconoce que hubo fallas en el esquema logístico regular definido en el Plan de Abastecimiento vigente. Por ese motivo, no hay diésel disponible por la vía habitual ni por tubería ni por transporte marítimo para Nariño.
Para evitar que esa región se quede sin el valioso combustible, se tendrá que traer en carrotanques desde las plantas de Yumbo o Cartago (en el Valle del Cauca), será transportado directamente por carretera hasta el departamento afectado.
La autorización “se sustenta en el numeral 2.1.1 del artículo 2 de la Resolución 01853 de 2024”, que contempla el uso de carrotanques como mecanismo alternativo de suministro en situaciones excepcionales.