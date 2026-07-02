Embargos por impuesto vehicular desatan polémica en Antioquia; Gobernación responde

Una ola de indignación y preocupación ha crecido entre cientos de contribuyentes del departamento de Antioquia tras percatarse del embargo de sus cuentas bancarias. Las denuncias ciudadanas, que se han multiplicado rápidamente en redes sociales, apuntan a que las medidas cautelares los tomaron por sorpresa y sin una aparente notificación previa.

Ante el malestar generalizado, la Gobernación de Antioquia salió al paso de las críticas y aclaró que estas acciones corresponden a procesos legítimos de cobro coactivo.

La medida fiscal está dirigida específicamente contra los propietarios de vehículos que presentan deudas en el pago del impuesto vehicular de las vigencias comprendidas entre los años 2018 y 2023.

De acuerdo con el reporte oficial de la Administración Departamental, la evasión de este tributo ha consolidado una cartera morosa que asciende a los 672.576 millones de pesos, correspondientes a 280.106 vehículos que arrastran saldos pendientes junto con sus respectivos intereses y sanciones de mora.

Las autoridades señalaron que existen casos extremos de contribuyentes que adeudan sumas superiores a los 100 millones de pesos y personas que acumulan más de dos décadas sin registrar un solo pago por este concepto.

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Frente a los cuestionamientos sobre la rigurosidad y el momento elegido para ejecutar estas medidas financieras, el Gobierno Departamental argumentó que la recaudación de estos impuestos es vital para la sostenibilidad de la inversión social en la región.

Desde el año 2024, la totalidad de los recursos recaudados a través del impuesto vehicular se destina de manera exclusiva a la financiación de programas enfocados en erradicar la inseguridad alimentaria.

Según cifras de la Gobernación, respaldadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la destinación de estos fondos permitió que Antioquia redujera en 7,8 puntos porcentuales la inseguridad alimentaria durante el año 2025.

Esto se tradujo en que aproximadamente 565.000 personas, pertenecientes a 180.000 hogares antioqueños, lograran salir de condiciones de vulnerabilidad extrema por hambre.