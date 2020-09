El impacto por el asesinato de tres muchachos en el casco urbano de Venecia, Suroeste antioqueño, prendió las alarmas de un grupo de activistas y líderes juveniles que se organizaron para plasmar por medio del arte su rechazo a la violencia.

El crimen ocurrió el pasado 23 de agosto, cuando en un ataque dentro de una vivienda fueron asesinados con arma de fuego Juan David Mesa Toro (17 años), José David Velásquez Rojas (19 años) y Yorman Dávila Henao (18 años).

Hoy los nombres de los tres jóvenes están en la parte superior derecha de un mural que se ideó y se plasmó entre los líderes juveniles de Venecia, algunos de Medellín y el colectivo artístico Melantropía de Marinilla.

Publicidad

Julián Arbeláez Martínez, integrante de este último grupo, cuenta el resultado que hoy se ve fue fruto de una construcción colectiva en la que participaron familiares de las víctimas y que busca ser un grito a la no violencia.

“Manifestamos con este mural nuestro rechazo a la violencia y es un homenaje a las víctimas, no solo de este conflicto sino de todos los que hemos vivido en Colombia durante tantos años. Nos sentimos honrados de venir aquí y plasmar nuestro arte, porque el arte no puede estar solo de adorno. Además de ser algo bonito es muy diciente: es un grito a la no violencia”.