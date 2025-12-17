Ejército frustró atentado del ELN en el Norte de Antioquia y capturó a dos de sus integrantes

Tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional neutralizaron una acción terrorista atribuida al ELN en el sector Ventanas, del municipio de Yarumal.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 detectaron la presencia sospechosa de cuatro hombres que se movilizaban por la zona y que, al parecer, intentaban instalar un artefacto explosivo. Al notar la presencia militar, los ilegales habrían hostigado a las tropas, lo que derivó en una reacción inmediata por parte del Ejército.

Le puede interesar: Gobierno tiene 12 procesos de paz con terroristas y crecen secuestro, desplazados y coca

El operativo dejó como resultado un ilegal herido y otro capturado, mientras que dos más lograron huir del lugar. El hombre herido recibió atención inmediata por parte del enfermero de combate y fue trasladado a un centro asistencial.