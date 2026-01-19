Más laboratorios del Clan del Golfo en el Oriente antioqueño: Ejército destruyó cinco entables en San Luis

Tropas de la Cuarta Brigada hallaron cerca de 200 kilos de pasta base de coca procedada, cuyo valor se acercaría a los $630 millones. Camuflados en medio de la vegetación de un área rural del municipio de San Luis, en el Oriente antioqueño, estaban los cinco laboratorios para el procesamiento de cocaína que el Ejército encontró y destruyó en los últimos días. Le recomendamos leer: ¿Ejército ya no podrá combatir a Clan del Golfo en Antioquia? Se encienden alertas Según fuentes castrenses relacionadas con la Cuarta Brigada con sede en Medellín, este montaje de economía ilegal sería perteneciente al Clan del Golfo y específicamente a la subestructura Pacificadores de Samaná, del mencionado grupo armado organizado. El operativo fue realizado por tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4 en un paraje de la vereda La Cristalina, ubicado a unos 40 minutos en carro desde el área urbana de San Luis, tomando por la autopista Medellín-Bogotá hacia el corregimiento El Prodigio. Los complejos artesanales para la producción de estupefacientes estaban hechos de palos y plásticos. Como resultado de esta operación, los uniformados lograron la destrucción controlada de cerca de 200 kilos de pasta base de coca, equivalentes a 740 galones, junto con 225 kilos de insumos sólidos y 872 galones de insumos líquidos. Con ello, la afectación a las finanzas de la agrupación ilegal dueña de los estables se estima en más de 630 millones de pesos. En el lugar, los efectivos militares hallaron 350 galones de ACPM, 322 galones de gasolina, 150 galones de amoniaco y 605 galones de solución de pasta base de coca, lo mismo que una caneca con capacidad de 500 litros y múltiples recipientes plásticos y metálicos utilizados para el almacenamiento de las sustancias químicas de uso ilegal. También había 260 kilos de urea, 25 kilos de cal, 50 kilos de cemento y 30 kilos de hoja de coca, insumos que son empleados en las diferentes fases del procesamiento del narcótico. También le sugerimos mirar: Combates en vereda de Nariño, Antioquia, dejaron muertos a cinco presuntos integrantes del Clan Oriente Además, según informó la fuente militar, así mismo fueron inutilizados elementos que normalmente se emplean para la producción, almacenamiento y transporte de los alcaloides, como un escurridero, un mezclador, 3 fumigadores y un reloj de pesa, lo mismo que 60 canecas plásticas y metálicas de distintas capacidades. Varios hallazgos de montajes similares en el Oriente antioqueño, presuntamente controlados por el Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) muestran la aparente intención de que tiene esa organización criminal por reforzar su estructura económica en esa importante subregión. A principios de diciembre pasado, en la zona rural del municipio de San Carlos, tropas de la Cuarta Brigada y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional ubicaron y destruyeron siete laboratorios para la producción de cocaína. Allí se incautaron más de 120 kilos de este estupefaciente y destruyeron otros insumos químicos sólidos tales como 500 kilos de cemento, 300 de cloruro de calcio y 250 de sulfato de amonio, entre otros; y líquidos como 511 galones de gasolina, 222 galones de pasta base de coca en solución y 145 galones de ACPM. Igualmente, le puede interesar: Dos ilegales abatidos y dos más detenidos dejan operativos contra el Clan del Golfo en Urrao Según las autoridades, estos últimos laboratorios presuntamente pertenecían a la subestructura Pacificadores Samaná del Clan del Golfo. 'Estos siete laboratorios se suman al reciente desmantelado en la vereda Montenegro del municipio de San Luis, donde se impregnaba clorhidrato de cocaína en cajas de cartón, utilizado como fachada para el traslado de transporte de plátano y piña hacia mercados internacionales. Este complejo clandestino operaba a nivel industrial y tenía la capacidad de más de 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína al mes, mediante una modalidad de ocultamiento difícil de detectar', dijo entonces el general de brigada Carlos Eduardo Caycedo. , Comandante de la Cuarta Brigada.