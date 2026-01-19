Más laboratorios del Clan del Golfo en el Oriente antioqueño: Ejército destruyó cinco entables en San Luis

Tropas de la Cuarta Brigada hallaron cerca de 200 kilos de pasta base de coca procedada, cuyo valor se acercaría a los $630 millones.

Camuflados en medio de la vegetación de un área rural del municipio de San Luis, en el Oriente antioqueño, estaban los cinco laboratorios para el procesamiento de cocaína que el Ejército encontró y destruyó en los últimos días.

Según fuentes castrenses relacionadas con la Cuarta Brigada con sede en Medellín, este montaje de economía ilegal sería perteneciente al Clan del Golfo y específicamente a la subestructura Pacificadores de Samaná, del mencionado grupo armado organizado. El operativo fue realizado por tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4 en un paraje de la vereda La Cristalina, ubicado a unos 40 minutos en carro desde el área urbana de San Luis, tomando por la autopista Medellín-Bogotá hacia el corregimiento El Prodigio.

Los complejos artesanales para la producción de estupefacientes estaban hechos de palos y plásticos.

Como resultado de esta operación, los uniformados lograron la destrucción controlada de cerca de 200 kilos de pasta base de coca, equivalentes a 740 galones, junto con 225 kilos de insumos sólidos y 872 galones de insumos líquidos. Con ello, la afectación a las finanzas de la agrupación ilegal dueña de los estables se estima en más de 630 millones de pesos.

En el lugar, los efectivos militares hallaron 350 galones de ACPM, 322 galones de gasolina, 150 galones de amoniaco y 605 galones de solución de pasta base de coca, lo mismo que una caneca con capacidad de 500 litros y múltiples recipientes plásticos y metálicos utilizados para el almacenamiento de las sustancias químicas de uso ilegal. También había 260 kilos de urea, 25 kilos de cal, 50 kilos de cemento y 30 kilos de hoja de coca, insumos que son empleados en las diferentes fases del procesamiento del narcótico.

Los entables fueron hallados en la vereda La Cristalina, por donde se entra al corregimiento El Prodigio, de San Luis. FOTO CUARTA BRIGADA