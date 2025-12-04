Ejército destruyó siete laboratorios en San Carlos donde se procesaba coca, propiedad, presuntamente, del Clan del Golfo

El Ejército Nacional da otro contundente golpe a los grupos criminales en el Oriente de Antioquia, más exactamente en zona rural del municipio de San Carlos. Tropas de la Cuarta Brigada y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional ubicaron y destruyeron siete laboratorios en los que, según las autoridades, se procesaba pasta base de coca.

De acuerdo con información militar, estos pertenecían, presuntamente, a la subestructura Pacificadores Samaná del Clan del Golfo, en los que se incautaron más de 120 kilogramos de este estupefaciente, se destruyeron otros insumos químicos sólidos tales como 500 kilogramos de cemento, 300 de cloruro de calcio, 250 de sulfato de amonio, entre otros, y también insumos líquidos: 511 galones de gasolina, 222 galones de pasta base de coca en solución, 145 galones de ACPM y más.