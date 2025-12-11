Directora de Antioquia Cómo Vamos será la nueva secretaria de Educación departamental

Mónica Ospina Londoño, quien se ha desempeñado hasta ahora como directora del programa Antioquia Cómo Vamos, será la nueva secretaria de Educación de Antioquia, tras el nombramiento que le hizo el gobernador, Andrés Julián Rendón.

Este cargo venía vacante desde finales de octubre pasado, cuando renunció Maurio Alviar.

Ospina estudió ingeniería civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia; además cuenta con maestría en Economía Ambiental de la Universidad de los Andes y la University of Maryland, y doctorado en Economía de la Georgia State University.

Posee más de 20 años de trayectoria tanto en el sector público como privado, en labores de análisis técnico, investigación, docencia universitaria y liderazgo.

En ese recorrido se destaca su gestión como directora general del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES).

Pero también ha sido consultora para organismos internacionales, apoyando el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas en educación y desarrollo social.

En enero de 2023 llegó a la dirección de Medellín Cómo Vamos y luego lideró la creación de Antioquia Cómo Vamos. Ambas son iniciativas que buscan el impulso a la medición y análisis de indicadores sociales y educativos para la capital antioqueña y el departamento en general, respectivamente.

Se espera que desde el nuevo rol que entra a ocupar, esta profesional lidere la consolidación de programas prioritarios como la jornada extendida, el fortalecimiento de la educación media, la infraestructura educativa, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el programa Aprendamos Todos a Leer.

A la par con Alviar salió también Carlos Ríos, quien ha sido el último director del Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo (Dagran), un cargo en el cual aún falta por definir quién lo gestionará.