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Drones, combates y un nuevo éxodo: más de 100 personas fueron desplazadas en el Nordeste antioqueño

La Alcaldía de Segovia activó la atención humanitaria para 122 personas desplazadas por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en la vereda El Río, de Remedios.

  • La emergencia ocurre en medio de una escalada de violencia en el Nordeste antioqueño por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. Foto: Julio César Herrera Echeverri.
    La emergencia ocurre en medio de una escalada de violencia en el Nordeste antioqueño por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. Foto: Julio César Herrera Echeverri.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La confrontación entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc en la vereda El Río, ubicada en límites entre Remedios y Segovia, obligó a decenas de familias campesinas a abandonar sus viviendas y buscar refugio en la cabecera urbana de Segovia, donde la administración municipal activó la atención de emergencia para los desplazados.

De acuerdo con la Alcaldía, hasta este martes 30 de junio habían sido caracterizadas 122 personas pertenecientes a 38 núcleos familiares, aunque el censo continúa abierto y las autoridades no descartan que la cifra aumente en las próximas horas.

Entre la población desplazada hay cerca de 45 menores de edad, dos mujeres gestantes y 37 adultos mayores. Además, cuatro familias, conformadas por 16 personas, requirieron alojamiento temporal, mientras el resto encontró refugio en viviendas de familiares y conocidos.

La administración municipal informó que, además de garantizar alimentación y hospedaje, entregará ayudas humanitarias y atención psicosocial a las familias afectadas.

Entérese: Aumentan desplazados en Segovia, Antioquia, tras masacre con dron en zona rural

Un nuevo episodio de crisis

El desplazamientos ocurre tras varios días de enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales que se disputan el control territorial en esta zona del Nordeste antioqueño.

Campesinos que huyeron de la vereda El Río aseguraron que durante los combates fueron utilizados drones para lanzar explosivos, situación que habría provocado múltiples detonaciones y el desplazamiento de la totalidad del caserío.

La vereda El Río se ubica en un corredor que comunica los municipios de Remedios, Segovia y Zaragoza, una zona estratégica para las economías ilegales y que desde hace meses se ha convertido en escenario de la disputa entre el Estado Mayor de los Bloques y Frentes y el Clan del Golfo por el control del territorio.

Esta no es la primera vez que este tipo de ataques provoca una emergencia humanitaria en la región. En febrero de este mismo año, un dron cargado con explosivos cayó en una vivienda, en la vereda La Jagua de Segovia, y acabó con la vida de tres personas: María Cecilia Silva Silva y sus dos hijos Yalusan Cano Silva y Alonso de Jesús Silva. Este hecho también se habría presentado en medio de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y disidencias de las Farc.

La situación se suma a una cadena de hechos violentos registrados este año en Segovia y Remedios, entre ellos homicidios a líderes sociales, como Teodoro Manuel Gamboa Herrera, amenazas mediante panfletos atribuidos a grupos armados ilegales, la masacre en la finca de los esposos Efraín Botero y Rocío Silva y dos trabajadores de la finca cuyos nombres no fueron revelados, además de otros desplazamientos masivos que han obligado a cientos de familias a abandonar sus hogares a lo largo del año.

Incluso, días atrás, la Gobernación de Antioquia reportó la atención de 355 personas desplazadas —131 familias— que llegaron al corregimiento de Puerto López, en límites entre Segovia y Zaragoza, así como nuevas familias desplazadas hacia Tarazá por enfrentamientos armados, lo que evidencia el deterioro de la situación humanitaria en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño. Según las cifras dadas en las diferentes olas de desplazamiento, la cifra ya podría estar cerca de las mil personas desplazadas por la violencia amenaza en el Nordeste antioqueño

Refuerzan la seguridad

Ante la emergencia, las autoridades realizaron un Consejo Extraordinario de Seguridad Municipal y otro de carácter departamental, con la participación de la Gobernación de Antioquia, las alcaldías de Segovia y Remedios, la Policía y el Ejército.

Como resultado se acordó incrementar la presencia de la Fuerza Pública en la zona rural, fortalecer los controles en el casco urbano y, a través de ello, buscar prevenir nuevos desplazamientos.

El secretario de Gobierno de Segovia, Diego Fernando Montollamarín, explicó que unidades especializadas de la Policía, entre ellas el GOES y el GAULA, mantienen operativos permanentes mientras las Fuerzas Militares aumentan su presencia en las zonas donde se concentran los enfrentamientos.

El funcionario hizo además un llamado al Gobierno Nacional para reforzar el acompañamiento a la región.

”Nuestro municipio requiere el acompañamiento de las autoridades para devolverles la seguridad a los segovianos. También pedimos fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en las zonas rurales porque estos enfrentamientos podrían generar nuevos desplazamientos”, afirmó.

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El censo de las familias desplazadas continúa abierto y las autoridades mantienen el monitoreo de la situación de orden público, ante el temor de que la confrontación armada siga generando nuevas emergencias humanitarias.

“En el sueño mío, si es la voluntad de Dios, es poder regresar a nuestros hogares”, dijo Doralba Rivera, una de las personas desplazadas, a Teleantioquia.

Lea más: Masacre en Remedios: ofrecen millonaria recompensa por responsables del asesinato de cuatro campesinos

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