Drones, combates y un nuevo éxodo: más de 100 personas fueron desplazadas en el Nordeste antioqueño

La confrontación entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc en la vereda El Río, ubicada en límites entre Remedios y Segovia, obligó a decenas de familias campesinas a abandonar sus viviendas y buscar refugio en la cabecera urbana de Segovia, donde la administración municipal activó la atención de emergencia para los desplazados.
De acuerdo con la Alcaldía, hasta este martes 30 de junio habían sido caracterizadas 122 personas pertenecientes a 38 núcleos familiares, aunque el censo continúa abierto y las autoridades no descartan que la cifra aumente en las próximas horas.
Entre la población desplazada hay cerca de 45 menores de edad, dos mujeres gestantes y 37 adultos mayores. Además, cuatro familias, conformadas por 16 personas, requirieron alojamiento temporal, mientras el resto encontró refugio en viviendas de familiares y conocidos.
La administración municipal informó que, además de garantizar alimentación y hospedaje, entregará ayudas humanitarias y atención psicosocial a las familias afectadas.
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