Don Abelardo y Fidel, dos Ochoa extraordinarios

Entre los apellidos más famosos de Medellín está el Ochoa, que carga con estigma porque algunos de sus miembros se hicieron narcotraficantes a inicios de los setenta. Y aunque son novecientos descendientes y algunos de los mayores sintieron pesadumbre por los extraviados, se escriben artículos en los que se les llama «clan» como una manera de homogeneizarlos negativamente.
La relevancia del apellido tiene que ver especialmente con que el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su familia tuvieron relación con algunos Ochoa. Los contradictores se empeñaron en encontrar el parentesco lejano de su madre Laura Vélez con ellos, como prueba de un pecado original transmitido, al parecer, en la genética. Hay quienes teniendo vínculos y complicidades con factores perturbadores de nuestra historia, la señalan. No entienden que las familias que conformaban una élite provinciana —de apellidos Ochoa, Vélez, Escobar y Uribe, entre otros— se emparentaban entre ellas, casi hasta en incesto, para preservar abolengo y riquezas. Vale la pena un paréntesis para decir que a Laura Vélez se le puede excluir de cualquier incriminación, que merece exaltarse como madre y como mujer de vanguardia. Sorprende que en provincia remota, el Salgar de 1950, esta mujer de apariencia frágil, que deja ver en las fotografías una mirada triste, tuviese cierto vuelo intelectual y un ávido interés en la política; el que haya sido activista por el voto femenino y abriera el espacio para que las mujeres participaran en corporaciones públicas por elección popular, pues fue concejal en 1957. Y luego llevó en Medellín una vida solitaria, dedicada a sus hijos y marcada por la discreción y la austeridad.