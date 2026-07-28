Masacre en Andes: disputa entre el Clan del Golfo y La Terraza dejó tres hombres asesinados

Una confrontación entre el Clan del Golfo y La Oficina de Andes (La Terraza) dejó tres personas asesinadas en la vereda Alto Carvajal, en la zona rural del municipio de Andes, Suroeste antioqueño. Las primeras versiones darían cuenta de que las víctimas serían presuntos integrantes del grupo armado paramilitar. Los hechos se registraron sobre las 6:30 de la tarde del pasado lunes en esta vereda del corregimiento Santa Inés, ubicada a una hora y media del casco urbano de este municipio, donde hombres armados dispararon contra varias personas, provocando la muerte de tres de ellas.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, explicó que “se presenta una confrontación entre dos grupos armados y, al parecer, mueren dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, entre los que estaría un menor de 15 años. Estamos pendientes de verificar lo que sucedió en la zona”. Entérese: Sube a $200 millones la recompensa por masacre de 4 personas en Marinilla Además de las dos víctimas mencionadas por el alto oficial, fuentes investigadoras señalaron que una tercera víctima permanecería en la zona, a la espera de que haya apoyo por parte del Ejército Nacional para acceder a la zona y que los agentes del CTI de la Fiscalía puedan hacer las inspecciones correspondientes. El menor de edad fue identificado como Yojan Doney Bedoya Montoya, de 15 años, mientras que al adulto no le encontraron documentación. Estas son las dos personas que pudieron ser trasladadas desde esta vereda hacia la zona urbana para las labores forenses, así como tampoco la de la tercera víctima que permanecería en el territorio. Le puede interesar: Colombia alcanza su peor cifra de masacres en una década: cada semana ocurre una El corregimiento Santa Inés es una de las zonas con mayor disputa entre la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo, y La Oficina de Andes, como se bautizó la facción de la banda La Terraza que opera en este municipio.

Su cercanía con el departamento de Chocó y el movimiento de estupefacientes hicieron que se convirtiera en uno de los mayores botines para estos grupos criminales, lo que ha llevado a múltiples asesinatos de presuntos integrantes de estos grupos. Esta sería la undécima masacre que se registra este año en Antioquia, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Además, sería la segunda que se presenta en el municipio de Andes, también en este corregimiento, cuando fueron asesinadas tres personas el pasado 15 de mayo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes