Si el robo de carros preocupa, el de motos angustia, pues mientras el promedio de los primeros es de 5.5 % al día con una desviación de 4 (puede llegar a 9 o a 1.5 tomando como referencia los 20 años del estudio), el de las segundas es de 11, con una desviación de 3 (puede llegar a 14 o a 8), detalla el profesor Uribe. Juan Daniel (no dice el apellido) cuenta que sido víctima del hurto en dos ocasiones en menos de un año. La primera vez recién había comprado su moto, la cual dejó en el parqueadero de una unidad residencial, de donde desapareció como por arte de magia. “Entré al edificio a hacer una vuelta y cuando salí ya no estaba. Con las cámaras no se pudo recuperar, pero yo le tenía seguro y me la pagaron, aunque solo un porcentaje”, relata. Con el dinero (aunque el pago se demoró varios meses) Juan Daniel compró una motocicleta nueva, con la cual solo pudo rodar unos dos meses. “Me atracaron dos manes que iban en otra moto, me pusieron un arma y me hicieron bajar y se volaron en ella”. Fue en horas de la noche en una avenida de Castilla y aunque tenía un localizador, este sistema tampoco le sirvió, pues no pudo recuperarla. Ahora espera que la aseguradora de nuevo se la pague y no sabe si comprar otra o seguir andando en buses, aunque la necesita para trabajar.

A lo largo de 20 años, este drama se ha repetido 65.058 veces, especialmente los días miércoles y jueves con 33.1% de los casos y en el mes de mayo, con 9.2 % de los registros. En este caso, las principales víctimas han sido hombres (81.3 %), en un 55.1 % solteros o que conviven en unión libre (18.2 %). Sus edades más comunes han oscilado entre los 20 y 35 años (68.7 %) y la mayoría de veces, con 7.2 %, los hurtos han ocurrido en los barrios Prado Centro, Boston y La Candelaria. En el 44.6 % de los hechos los victimarios lo han hecho a pie y en el 92.2 % mediante halado o atraco.

El estudio del investigador Uribe Gómez concluyó, asimismo, que en la mayoría de casos (el 71.9 %) se usaron llaves maestras y armas de fuego para cometer el ilícito y las motos que más se robaron fueron las de color negro, con 34.8 % de los casos.

En declaraciones a EL COLOMBIANO, Rolando Plazas, líder del grupo Motos Robadas y Encontradas, indicó que aunque las autoridades han hecho esfuerzos para combatir el fenómeno, no ha sido fácil el control por la dinámica delincuencial de la ciudad. “En algunos casos los delincuentes secuestran la moto y piden dinero para su devolución”. En casos como este el hurto ni se denuncia ni se registra