EPS “asfixian” al hospital de Sabaneta. Ya deben $21.000 millones

La Alcaldía de Sabaneta expresó su preocupación por la crisis del sistema de salud en el país que tiene coletazos en el Hospital Venancio Díaz Díaz de este municipio.

Durante una rueda de prensa, el alcalde Alder Cruz expuso el complejo panorama financiero del centro hospitalario, que ha sufrido el incumplimiento en los pagos por parte de las EPS, cuya deuda supera actualmente los $21.000 millones. Esta situación ha obligado a la Administración Municipal a realizar transferencias constantes para garantizar la operación del hospital.



El alcalde explicó que, pese a los esfuerzos realizados para fortalecer la prestación de servicios, ampliar la cobertura y mejorar la atención, el modelo actual resulta insostenible ante la falta de flujo de recursos desde las EPS.

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“Hoy al hospital le deben más de 21.000 millones de pesos las EPS. ¿Cómo hace para funcionar una entidad que presta servicios y no recibe pago? La situación se volvió insostenible”. Manifestó el mandatario.



Cruz señaló que el funcionamiento mensual del hospital alcanza cerca de 3.000 millones de pesos, una carga que no puede ser asumida únicamente por la Administración.

Asimismo, indicó que la Alcaldía ha tenido que redistribuir recursos por cerca de $7.000 millones para respaldar el funcionamiento del hospital, procurando no afectar áreas fundamentales como la educación, el deporte, la infraestructura y la movilidad.

A esto se suma el aumento en la demanda de servicios de salud en el sur del Valle de Aburrá, lo que ha generado una alta presión sobre el personal médico y asistencial.