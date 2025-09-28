Hueco en Antioquia por deudas de EPS en hospitales ya pasa de $4 billones

La presión financiera que aqueja a los hospitales del departamento sigue subiendo. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud de Antioquia y agremiaciones, el hueco contable que afronta tanto la red pública como privada del departamento por cuenta de las deudas de las EPS ya sobrepasó los $4 billones.
En un balance que ha vuelto a encender las alarmas de las instituciones, funcionarios y líderes del sector salud, uno de los datos más preocupantes se asocia a las deudas que aquejan a la red pública, encargada de atender al grueso de los pacientes de todos los rincones de Antioquia y en su mayoría afiliados a EPS intervenidas por el Gobierno Nacional.
Tan solo en el primer trimestre de este año, en una tendencia a la alza que no cede desde tiempo atrás, la deuda de las EPS en esas instituciones oficiales se situó en $1,7 billones, $145.584 millones más del acumulado con el que se había cerrado el 2024 ($1,5 billones) y $507.471 millones más del balance de 2023.