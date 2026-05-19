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Detienen en el aeropuerto José María Córdova a una estadounidense que era buscada por Interpol

Autoridades mexicanas la estaban buscando por el delito de extorsión agravada.

  • En la imagen, la mujer detenida y señalada por el delito de extorsión agravada. FOTO Migración Colombia.
    En la imagen, la mujer detenida y señalada por el delito de extorsión agravada. FOTO Migración Colombia.
El Colombiano
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hace 2 horas
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En el aeropuerto internacional José María Córdova, ubicado en el municipio de Rionegro, Oriente antioqueño, fue detectada e interceptada en los filtros de Migración Colombia una ciudadana estadounidense, quien era requerida por las autoridades mediante notificación roja de Interpol.

La mujer llegó de un vuelo procedente de Punta Cana, República Dominicana, y una vez ingresó al país, en medio del chequeo y la verificación de identidad, se generó una alerta internacional y se pudo corroborar que era solicitada por México por el delito de extorsión agravada.

“Gracias al compromiso y capacidad de nuestros oficiales de Migración Colombia en la Regional Antioquia-Chocó, seguimos fortaleciendo los controles migratorios para garantizar la seguridad del departamento. Estos resultados evidencian que no solo estamos detectando posibles casos relacionados con explotación sexual y otros delitos transnacionales, sino también extranjeros y ciudadanos con requerimientos judiciales vigentes y circulares internacionales”, dijo la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero.

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La extranjera fue puesta a disposición de la Dijín de la Policía para proceder con los trámites judiciales.

De 2022 a la fecha, en los puestos de control migratorio de la Regional Antioquia-Chocó, Migración Colombia ha detectado 223 personas, entre extranjeros y colombianos, que eran requeridos mediante orden judicial o circulares de Interpol.

Hace poco, también en el José María, inadmitieron tres extranjeros

El primer caso corresponde a un ciudadano mexicano que, tras su arribo al aeropuerto José María Córdova, fue inadmitido luego de que las autoridades migratorias colombianas detectaron sobre él un reporte asociado a delitos sexuales contra menores de edad. Este fue retornado en un vuelo con destino a Guadalajara.

En un segundo procedimiento, oficiales migratorios inadmitieron a un ciudadano guatemalteco que arribó procedente de Ciudad de Guatemala en un vuelo de Copa Airlines. Durante el control migratorio se evidenció una alerta internacional relacionada con historial delictivo que pesaba sobre el guatemalteco, por lo que los agentes de Migración Colombia ordenaron su retorno inmediato a su país de origen.

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El tercer caso involucró a un ciudadano rumano que llegó desde Panamá. De acuerdo con las autoridades, durante la entrevista migratoria presentó inconsistencias en sus respuestas, situación que permitió establecer un presunto interés de ingresar al país con fines de explotación sexual. Tras el procedimiento, el europeo fue inadmitido y enviado en un vuelo con destino a Miami.

En lo que va de este año en Antioquia, ya van más de 60 extranjeros inadmitidos por situaciones asociadas a turismo sexual y riesgos para niños, niñas y adolescentes.

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