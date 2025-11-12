Rector de colegio en Ituango, Antioquia, fue amenazado por el Clan del Golfo y tuvo que desplazarse

Las alarmas se volvieron a encender en el municipio de Ituango. En el corregimiento de La Granja, el rector del colegio local, identificado como Raúl Eduardo Mendoza Zapata, al parecer, recibió varios mensajes intimidatorios en su celular, los cuales le declaraban “persona no grata” y le ordenaban no regresar al centro poblado.

Los mensajes, al parecer, pertenecerían al Clan del Golfo, y ante el temor generado, el directivo abandonó la zona. Según le confirmó a EL COLOMBIANO, la Policía de Antioquia, la orden de irse del corregimiento la toma el grupo armado en represalia porque el directivo y el párroco de la zona tomaron la iniciativa de colocar una placa referente a las víctimas de la masacre de 1996.

Representantes de la comunidad educativa y líderes sociales en Ituango expresaron su preocupación por el impacto de este tipo de intimidaciones y las repercusiones que podría traer en la comunidad educativa.

“El corregimiento de La Granja, del municipio de Ituango, actualmente viene siendo bastante afectado por la confrontación entre las disidencias de las Farc del Frente 18 y el Clan del Golfo. Esto ha llevado a que haya confrontaciones en cascos urbanos e incluso, zonas aledañas”, manifestó a EL COLOMBIANO un habitante del territorio.