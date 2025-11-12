x

Rector de colegio en Ituango, Antioquia, fue amenazado por el Clan del Golfo y tuvo que desplazarse

El grupo armado habría amenazado al directivo por haber tomado la iniciativa de instalar una placa en memoria a víctimas de la masacre de 1996. Aquí le contamos los detalles.

  El rector del colegio local, identificado como Raúl Eduardo Mendoza Zapata, habría recibido amenazas que lo tachaban de no ser persona grata en la zona. FOTO: Cortesía
    El rector del colegio local, identificado como Raúl Eduardo Mendoza Zapata, habría recibido amenazas que lo tachaban de no ser persona grata en la zona. FOTO: Cortesía
  Esta es la placa conmemorativa que habría generado la molestia del grupo armado. FOTO: Cortesía
    Esta es la placa conmemorativa que habría generado la molestia del grupo armado. FOTO: Cortesía
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

12 de noviembre de 2025
Las alarmas se volvieron a encender en el municipio de Ituango. En el corregimiento de La Granja, el rector del colegio local, identificado como Raúl Eduardo Mendoza Zapata, al parecer, recibió varios mensajes intimidatorios en su celular, los cuales le declaraban “persona no grata” y le ordenaban no regresar al centro poblado.

Los mensajes, al parecer, pertenecerían al Clan del Golfo, y ante el temor generado, el directivo abandonó la zona. Según le confirmó a EL COLOMBIANO, la Policía de Antioquia, la orden de irse del corregimiento la toma el grupo armado en represalia porque el directivo y el párroco de la zona tomaron la iniciativa de colocar una placa referente a las víctimas de la masacre de 1996.

Representantes de la comunidad educativa y líderes sociales en Ituango expresaron su preocupación por el impacto de este tipo de intimidaciones y las repercusiones que podría traer en la comunidad educativa.

Le puede interesar: Esta es la facción del Clan del Golfo que armó asonada y genera temor en la vía Medellín-Bogotá

“El corregimiento de La Granja, del municipio de Ituango, actualmente viene siendo bastante afectado por la confrontación entre las disidencias de las Farc del Frente 18 y el Clan del Golfo. Esto ha llevado a que haya confrontaciones en cascos urbanos e incluso, zonas aledañas”, manifestó a EL COLOMBIANO un habitante del territorio.

Esta es la placa conmemorativa que habría generado la molestia del grupo armado. FOTO: Cortesía
Esta es la placa conmemorativa que habría generado la molestia del grupo armado. FOTO: Cortesía

Adicionalmente, se denunció que el grupo armado estaría prohibiendo que los habitantes salgan de sus casas después de las 6:00 p. m.

“Hay una coacción de la libertad de expresión, es decir, los sujetos que habitan en este lugar no pueden expresarse de manera libre frente a su pensamiento con respecto a la violencia. En ese sentido, últimamente se han venido presentando desplazamientos, han salido ciertos sujetos del territorio y cada vez es más frecuente la coacción frente a quienes habitan el corregimiento. Eso lleva a que muchas veces se tenga que cerrar los negocios antes”, añadió el ciudadano.

Lea más: Presuntos integrantes del Clan del Golfo asesinaron a dos mujeres después de revisarles el celular en el Norte antioqueño

Por el momento, las autoridades se encuentran investigando la situación que hoy tiene con miedo y zozobra a los habitantes de Ituango.

¿Cuál es la historia de la placa?

Esta placa se instaló en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en memoria a cuatro de las víctimas de la masacre, identificadas como: María Graciela Arboleda Rodríguez, William de Jesús Villa, Héctor Hernán Correa García y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias.

Las masacres de los corregimientos El Aro (25 de octubre de 1997) y La Granja (11 de junio de 1996) dejaron por lo menos a 21 personas muertas, incluso menores de edad, todos campesinos y gente inocente y trabajadora que quedó en medio de una guerra en la que no tenían que ver. Esto también produjo un desplazamiento de decenas de familias que tuvieron que dejar sus hogares debido a la violencia sembrada por el paramilitarismo.

Clan del Golfo
amenazas
Antioquia
Ituango
